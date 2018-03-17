Додон идет на Кишинев со своим секретарем ...

Секретарь занимающего должность президента Игоря Додона и его «доверенное лицо» Иван Чебан станет кандидатом Партии социалистов на досрочных выборах генпримара Кишинева.

Об этом Додон сообщил по итогам заседания Республиканского совета ПСРМ. Решение, как отметил Додон принималось «единогласно».

Чебан возглавляет фракцию ПСРМ в муниципальном совете Кишинева.

С 2017 года Додон объявил его своим «доверенным лицом», а также секретарем, несмотря на то, что в аппарате президента не предусмотрено подобной должности.

Иван Чебан известен тем, что 28 сентября 2012 года внезапно вышел из парламентской фракции Партии коммунистов и объявил о присоединении к группе Додона, уже тогда обвиненного в сотрудничестве с олигархом Владимиром Плахотнюком. Сразу после этого, Чебан вместе с семьей был замечен в одном из фешенебельных отелей Турции на отдыхе.

С 2012 года он является секретарем по идеологии Партии социалистов Республики Молдова.