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Экзит-полы сообщают о победе Путина на выборах

Опубликовано : 18 март 2018 г. 20:34 | Просмотров: 419 | Категория: Мир

В России завершилось голосование на выборах президента страны, а экзит-полы сообщают о том, что Владимир Путин остается президентом России еще на 6 лет.

Согласно данным ВЦИОМ, Владимир Путин набрал более 73 процентов голосов. На втором месте находится Павел Грудинин (11,2 процента), на третьем – Владимир Жириновский (6,7 процентов), на четвертом – Ксения Собчак (2,5 процента).

По данным «Фонда Общественное мнение», Владимира Путина отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов.
По данным ЦИК, явка по всей стране составила примерно 60 процентов.

В свою очередь, наблюдатели организованного оппозиционером Алексеем Навальным ситуационного центра заявляют, что реальная цифра ниже и составляет 55 процентов. По официальным данным, на прошлых выборах явка составила 65 процентов.

В четверг активисты, находившиеся на избирательных участках и наблюдавшие за ходом голосования, неоднократно заявляли о массовых нарушениях, как "вбросы" и подвоз избирателей. Также сообщалось о нескольких случаях применения силы к наблюдателям.



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