Правящая Демпартия подтвердила зависимость от власти «независимого регулятора» (ВИДЕО) ...

Национальное агентство по регулированию в энергетике, считающееся независимым регулятором в области тарифообразования, приняло решение, которое «странным образом» совпало с более ранними заявлениями депутатов Демпартии.

Так, депутат правящей партии Николай Дудогло еще в феврале заявил в эфире «Просто радио» о том, насколько снизится цена на газ. «Сегодня идут работы для того, чтобы цена на газ снизилась. В ближайшее время, на 20 % будет сокращена цена на газ», - заявил Дудогло в эфире «Просторадио».

Депутат правящей партии не уточнил, откуда ему могут быть известны планы независимого регулятора, которые были публично утверждены лишь почти месяц спустя.

Ранее уже сообщалось, что решение о снижении на 20% тарифов на природный газ было принято НАРЭ 16 марта.

Согласно Закону об энергетике (№ 174 от 21.09.2017), НАРЭ является независимым по отношению к другим органам публичной власти или по отношению к другим субъектам публичного или частного права. Кроме того, Законом определено, что «ни одно из решений или мер, принимаемых Правительством, центральными отраслевыми органами, другими органами центрального публичного управления, регулирующими органами, другими органами публичной власти или органами местного публичного управления не может умалять функциональную и финансовую независимость Агентства».