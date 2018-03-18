Додон побоялся очередного отстранения и согласился с кандидатурой Плахотнюка на должность министра юстиции ...

Обещавший ранее привлечь судей Конституционного суда к уголовной ответственности, Игорь Додон передумал и безоговорочно согласился с инициативой Владимира Плахотнюка о назначении одной из судей на должность министра юстиции.

В понедельник, занимающий должность президента Игорь Додон подписал указ о назначении Виктории Ифтоди на должность министра юстиции. Как сообщил сам Додон, это решение принято им, поскольку он «лично знаком с госпожой Ифтоди уже много лет». «Думаю, что это один из немногих профессионалов, рекомендованных правящим большинством на должность министра, который соответствует требованиям неподкупности», - добавил Додон.

В ближайшее время, Додон приведет Ифтоди к присяге.

Примечательно, что всего несколько месяцев назад Додон пригрозил уголовной ответственностью судьям Конституционного суда за узурпацию власти. В частности, в октябре 2017 года Додон возмутился в связи с тем, что КС отстранил его от власти на несколько минут для приведения к присяге министра обороны Еуджена Стурзу. «Вы ответите за это. Придет время, и их действия будут рассмотрены сразу после будущих парламентских выборов», - пригрозил тогда Додон судьям, среди которых была и Виктория Ифтоди.

Обвинения в адрес Суда повторились в январе этого года, когда КС повторно отстранил его от власти за отказ подписать законы о запрете российской пропаганды. Тогда, Додон громогласно пообещал «не оставить без последствий» действия правительства и Конституционного суда.

Виктория Ифтоди была судьей Конституционного суда с 3 мая 2017 года, а 13 марта 2018 года ее кандидатура на должность министра юстиции была озвучена олигархом и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.