Виновный в краже миллиарда станет адвокатом ...

Выйдя на пенсию в звании генерала, бывший директор Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару станет адвокатом.

В понедельник стало известно, что Кетрару воспользовался положением в Законе об адвокатуре получил лицензию без необходимости прохождения специализированной стажировки.

Кетрару известен своим громким заявлением, что он и возглавляемый им центр по борьбе с коррупцией знали о том, кто, как и куда выводил украденный из валютного резерва страны миллиарда долларов. Об этом чиновник завил в мае 2015 года, отчитываясь в парламенте о действиях НЦБК в период «кражи века». До конца своего мандата в октябре 2017 года, Кетрару так и не смог ответить, что стало причиной его преступного бездействия по этому делу.

В декабре 2016 года, Виорел Кетрару обвинил адвокатов, НПО, масс-медиа, которые «будучи финансово стимулированными уголовными элементами из-за рубежа, в препятствовании деятельности руководимого им Центра.

«Они сделали все возможное, чтобы обескуражить усилия государства по раскрытию тяжких коррупционных преступлений и по привлечению виновных к ответственности. Они бросили на рынок колоссальные ресурсы с целью скомпрометировать ряд следственных мероприятий», - заявлял 12 декабря 2016 года на организованной при поддержке UNDP и правительства Норвегии Конференции по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару, оправдывая бездеятельнсоть возглавляемого им НЦБК.

Известно, что Виорел Кетрару был подконтролен принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартией. Кетрару возглавлял антикоррупционное ведомство с 4 ноября 2009 года, когда оно называлось Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. С 25 октября 2012 года, Кетрару возглавил эту же структуру, переименованную в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Срок его мандата истек 25 октября 2017 года.

Примечательно, что период, когда Кетрару возглавлял антикоррупционное ведомство, ознаменован всплеском коррупции в Молдове, привлечения этой структуры для расправы с неугодными, а также бездеятельности в отношении высокопоставленных чиновников, прямо или косвенно уличенных в коррупции.