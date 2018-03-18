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Венецианская комиссия и ОБСЕ отмечают игнорирование Молдовой европейских рекомендаций при изменении избирательной системы

Опубликовано : 19 март 2018 г. 21:28 | Просмотров: 424 | Категория: Top News, Власть

Совместный Отчет Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ прямо указывает на игнорирование молдавскими властями рекомендаций при изменении рекомендаций этих организаций.

Как прямо указано в Отчете, «это фундаментальное изменение избирательной cистемы противоречит предыдущим рекомендациям Венецианской комиссии и БДИПЧ».

«Признавая суверенное право молдавских депутатов при изменении избирательной системы, было все же рекомендовано в нынешних условиях не изменять избирательную систему в Молдове. Сформулированные в 2017 г. рекомендации остаются в силе, а Венецианская комиссия и БДИПЧ сожалеют, что эта фундаментальная рекомендация не была соблюдена. Предстоит выяснить, как будет на практике внедрена смешанная система на предстоящих выборах», - говорится документе.

В этой связи отмечается, что успех избирательной реформы состоит, по крайней мере, из следующих трех элементов: «1) четкое и всеобъемлющее законодательство, отвечающее международным стандартам и рекомендациям; 2) принятие законодательства в условиях широкого консенсуса после расширенных общественных консультаций со всеми заинтересованными сторонами; 3) политическая приверженность полному и добросовестному внедрению законодательства о выборах».

«Это коренное изменение избирательной системы противоречит предшествующим рекомендациям Венецианской комиссии и БДИПЧ. Как в 2014 г., так и в Совместных выводах 2017 года, были вопросы по введению смешанной избирательной системы взамен действовавшей пропорциональной системы в Республике Молдова.

Выводы 2017 года признавали суверенное право молдавских законодателей относительно типа избирательной системы, но в условиях Молдовы, рекомендации были против предложенного изменения на том основании, что заинтересованные стороны в выборах на одномандатных избирательных округах могут быть подвержены неуместному влиянию и манипуляциям со стороны влиятельных местных предпринимателей», - отмечается в одном из пунктов Совместного Отчета Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Ранее уже сообщалось, что 20 июля за введение смешанной избирательной системы проголосовали 74 депутата из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходящей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.  

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.



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