Чемпионат по армрестлингу среди полицейских закончился госпитализацией двух офицеров

Соревнование состоялось 11 мая, на территории Генерального инспектората полиции, а для участия в нем в рабочее время были отвлечены от несения службы полицейские со всей страны.

Как торжественно сообщил для провластных телеканалов начальник полиции Александр Пынзарь, в мероприятии участвовали более 180 полицейских, из которых 38 женщин, а победителям были определены денежные премии.

«Каждый полицейский обязан заниматься спортом определённое количество часов в неделю, но, к сожалению, рабочая нагрузка на полицейского очень большая, и мы не всегда успеваем заниматься спортом», - сообщил Пынзарь для одного из телеканалов принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку холдинга.

В то же время, согласно предоставленной агентству OMEGA оперативной сводке МВД, мероприятие закончилось серьезными травмами, а двое пострадавших были отвезены в Больницу Скорой помощи.

Один из пострадавших - офицер патрульной службы из Кишинева, получил травму левой руки. После транспортировки в Больницу Скорой медицинской помощи и оказания первой медицинской помощи, полицейский был госпитализирован.

В тот же день, на этом же соревновании, травму левой руки получила сотрудница Кантемирского инспектората полиции. После оказанной ей первой медицинской помощи в БСМП, сотрудница отказалась от госпитализации.

Руководство Генерального инспектората полиции ничего не сообщало о травмах, полученных полицейскими на проведенных в рабочее время соревнованиях.