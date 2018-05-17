Чемпионат по армрестлингу среди полицейских закончился госпитализацией двух офицеров
(DOC) Госпитализация полицейских осталась «за кадром» помпезно разрекламированного чемпионата по армрестлингу среди сотрудников полиции.
Соревнование состоялось 11 мая, на территории Генерального инспектората полиции, а для участия в нем в рабочее время были отвлечены от несения службы полицейские со всей страны.
Как торжественно сообщил для провластных телеканалов начальник полиции Александр Пынзарь, в мероприятии участвовали более 180 полицейских, из которых 38 женщин, а победителям были определены денежные премии.
«Каждый полицейский обязан заниматься спортом определённое количество часов в неделю, но, к сожалению, рабочая нагрузка на полицейского очень большая, и мы не всегда успеваем заниматься спортом», - сообщил Пынзарь для одного из телеканалов принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку холдинга.
В то же время, согласно предоставленной агентству OMEGA оперативной сводке МВД, мероприятие закончилось серьезными травмами, а двое пострадавших были отвезены в Больницу Скорой помощи.
Один из пострадавших - офицер патрульной службы из Кишинева, получил травму левой руки. После транспортировки в Больницу Скорой медицинской помощи и оказания первой медицинской помощи, полицейский был госпитализирован.
В тот же день, на этом же соревновании, травму левой руки получила сотрудница Кантемирского инспектората полиции. После оказанной ей первой медицинской помощи в БСМП, сотрудница отказалась от госпитализации.
Руководство Генерального инспектората полиции ничего не сообщало о травмах, полученных полицейскими на проведенных в рабочее время соревнованиях.
| Версия для печати