Додон предупредил Путина

Краткая встреча занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона с президентом России Владимиром Путиным в Сочи закончилась очень неожиданно.

Как сообщил в соцсетях Додон, ему удалось кратко переговорить с Путиным по окончании работы заседания Высшего Евразийского экономического совета и поблагодарить его «за поддержку предоставления Молдове статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе».

В то же время, согласно сообщению самого Додона, он решил предупредить президента России о своем намерении посетить Санкт-Петербург.

«В заключение я проинформировал Президента Российской Федерации о своем решении посетить Всемирный экономический форум, который пройдет 24-26 мая в Санкт-Петербурге», - написал Додон.

Цель очередного визита Додона пока не известна. Как цели его всех визитов, затраты на них, а также состав его делегаций, не предаются гласности практически с момента его вступления в должность.