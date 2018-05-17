Перенос посольства США в Иерусалим привёл к многочисленным жертвам ...

Не менее 52 участников протестов погибли и почти две с половиной тысячи обратились за медпомощью в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на палестинские власти. Более того, как утверждает палестинская группировка ХАМАС, среди убитых есть дети.

В понедельник в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Дональда Трампа.

Палестинцы возмущены этим решением, так как с их точки зрения это означает, что США признают суверенитет Израиля над всем городом, в то время как палестинцы хотят установить свою столицу в восточной части Иерусалима.

С утра в секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые массово двинулись к границе, где были встречены огнем израильских сил.

Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

Представитель руководства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества.

Правозащитная организация "Международная Амнистия" осудила произошедшее, назвав обстрел демонстрантов вопиющим нарушением прав человека и международного права.

По данным "Международной амнистии", более чем у 500 протестующих - огнестрельные ранения.

"На наших глазах происходит ужасное нарушение международного права и прав человека. Уже подтверждено, что погибли 38 человек, в том числе дети и подростки, и около двух тысяч человек получили ранения в секторе Газа. Многие сообщают о ранениях в голову и грудную клетку. Более 500 ранены боевыми патронами. Этот ужас должен немедленно прекратиться", - пишет Amnesty International в "Твиттере".

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что около 40 тысяч палестинцев устроили массовые беспорядки и пытались прорвать заградительные конструкции в 13 местах вдоль границы, а военнослужащие действовали в соответствии со стандартными правилами.

На торжественной церемонии открытия посольства США в Иерусалиме Белый дом представляли дочь и зять президента Дональда Трампа: Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост советника президента по ближневосточному урегулированию.

После выхода почетного караула на сцену посол США в Израиле Дэвид Фридман официально объявил посольство открытым. "Мы открываем посольство США в Иерусалиме. США первыми сделали это, вновь взяв на себя роль лидера".

Президент Дональд Трамп обратился к присутствующим на церемонии по видеосвязи, сказав, что перенос посольства в Иерусалим должен был произойти уже давно.

"Израиль - суверенное государство, и у него есть право самому определить свою столицу, но в течение многих лет мы не признавали очевидное", - сказал президент.

Он также добавил, что США по-прежнему выступают за достижение мирного договора между Израилем и палестинцами.

В понедельник в крыле здания американского консульства в Иерусалиме начало работу временное посольство США.

Постоянное место в западной части Иерусалима, где будет возведено американское посольство, пока не найдено. После его строительства все посольство США переедет туда.

Церемония открытия посольства была организована с тем, чтобы совпасть с 70-й годовщиной независимости Израиля по западному календарю.

Статус Иерусалима - один из главных вопросов в конфликте между Израилем и палестинцами.

Суверенитет Израиля над Иерусалимом не признается значительной частью международного сообщества. Согласно договоренности, заключенной в 1993 году в Осло между Израилем и палестинцами, окончательный статус Иерусалима будет решен на финальной стадии мирных переговоров.

Израиль захватил восточную часть Иерусалима, оккупированную до этого Иорданией, во время Шестидневной войны 1967 года. Затем Израиль аннексировал эту часть города, хотя значительная часть международного сообщества этого факта не признает.

После 1967 года Израиль построил целый ряд еврейских поселений в восточной части Иерусалима, где теперь живут около 200 тысяч человек.

Решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим идет вразрез с давней практикой США, занимавшей нейтральную позицию по вопросу о статусе Иерусалима.