Только за четыре месяца партия Плахотнюка обеспечила незаконную выдачу более полутысячи водительских прав ...

Полностью контролируемое последние 9 лет Демпартией ведомство, выдающее водительские удостоверения, поставило на поток незаконную выдачу этих документов.

Во вторник, пять сотрудников Агентства государственных услуг, среди которых и два руководителя, были задержаны Национальным центром по борьбе с коррупцией по подозрению в незаконной выдаче более 600 водительских удостоверений.

Согласно данным НЦБК, эти преступления были совершены только за период ноябрь 2017 - февраль 2018 г.г.

В ходе следствия было установлено, что за документы выдавались за суммы от 500 до 1 500 евро.

Более того, уже доказано, что задержанные чиновники сдавали экзамены вместо кандидатов. Согласно материалам дела, в 9% из расследованных случаев, кандидаты не присутствовали на экзаменах, а 1% из 9 находились за пределами страны.

Пока не сообщается, сколько всего «липовых» водительских удостоверений было выдано этой группировкой до того, как она попала в поле зрения следователей.

Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия контролирует ведомство с 2010 года.

Примечательно, что в последнее время Плахотнюк озаботился безопасностью дорожного движения.