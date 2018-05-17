В ЦИК подано требование об исключении партии Додона из предвыборной кампании

Участвующая в местных выборах Партия социалистов допустила целый ряд нарушений Кодекса о выборах, за что предусмотрено исключение из предвыборной кампании.

В понедельник, с требованием исключить ПСРМ из предвыборной гонки обратился кандидат на должность генерального примара Кишинёва от партии «Наш дом - Молдова» Александр Рошко.

Рошко подал в Окружной Избирательный Совет Кишинёва и в ЦИК ходатайство об аннулировании регистрации Партии социалистов Республики Молдова в качестве конкурента на новых местных выборах 2018 г.

В Заявлении, которое распространила пресс-служба партии «Наш дом - Молдова», указывается на целый ряд грубейших нарушений законодательства о выборах, допущенных Партией социалистов в ходе предвыборной кампании.

В частности, приведены факты незадекларированных многомиллионных расходов, связанных с предвыборной кампанией, участие президента в предвыборных мероприятиях в пользу ПСРМ, привлечение иностранных граждан к агитации, а также превышение максимального размера пожертвований от юридических лиц более чем на 400 тыс. леев.

Кроме того, Партия социалистов допустила участие в своей предвыборной агитации иностранных граждан в лице в лице российских исполнителей Дениса Майданова и Олега Газманова, которые участвовали в партийном мероприятии ПСРМ 8 мая. Тогда же, кандидат на должность генпримара Кишинева Иван Чебан был представлен на сцене президентом, как «мой друг». Рошко отмечает, что Партия социалистов также не отметила в своих финансовых отчетах и затрат на этот концерт.

Все эти факты указывают на грубейшее нарушение Партией социалистов положений ст.52 Кодека о выборах, в результате чего в Окружную избирательную комиссию и было внесено требование об исключении ПСРМ из предвыборной гонки.

Известно, что вопрос о снятии ПСРМ с гонки будет рассмотрен в среду.

Ранее уже сообщалось, что Иван Чебан и Александр Усатый, юридически оформленные в качестве кандидатов от ПСРМ в Кишиневе и, соответственно, в Бельцах, являются одними из неофициальных кандидатов олигарха Владимира Плахотнюка.