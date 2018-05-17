Российский оппозиционер Навальный арестован на 30 суток за акцию «Он нам не царь» ...

Тверской суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток, признав его виновным в организации несанкционированного митинга против инаугурации президента Владимира Путина.

Как сообщает Би-би-си, Навальный был задержан 5 мая на Пушкинской площади, где проходила организованная им протестная акция. Она не была санкционирована московской мэрией.

Навальный несколько минут выступал перед своими сторонниками, после чего его задержали полицейские и увезли в отдел, где составили на него два административных протокола - по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий) и статье 19.3 (неповиновение сотруднику полиции).

После составления протоколов Навального отпустили из отдела полиции под обязательство явиться в суд 11 мая. Однако заседание 11 мая было решено перенести, поэтому протоколы рассматриваются во вторник, 15 мая.

5 мая в России прошла акция сторонников Навального "Он нам не царь". Она была приурочена к инаугурации Владимира Путина, в четвертый раз избравшегося президентом. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах задержали 1600 человек, больше всего - в Москве (719) и Санкт-Петербурге (217).