Додон сообщил Путину о готовности сотрудничества с Демпартией Плахотнюка

Об этом он даже признался в своей краткой беседе с президентом России Владимиром Путиным.

По информации влиятельного российского издания “КоммерсантЪ”, эта тема была затронута в ходе неанонсированной ранее краткой двусторонней встречи, которая произошла между Путиным и Додоном 27 апреля в Санкт-Петербурге.

«На встрече, по информации “КоммерсантЪ”, молдавский президент сообщил российскому, что по итогам парламентских выборов в Молдавии вполне может сложиться ситуация, когда абсолютного большинства не получат ни правящие сейчас демократы, ни их главные конкуренты социалисты, а значит, двум партиям придется делить власть», - пишет влиятельное российское издание со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле.

Примечательно, что в то же время в Молдове, в течение последнего года Игорь Додон и возглавляемая им Партия социалистов ведут широкомасштабную пропагандистскую кампанию, заявляя везде, что «в будущем парламенте социалисты возьмут большинство и сменят власть в стране». Этот же аргумент социалисты использовали, оправдывая свое совместное голосование с Демпартией за изменение избирательной системы.

Сам Додон пока никак не прокомментировал появившуюся во влиятельном российском СМИ утечку о содержании его беседы с Владимиром Путиным по поводу необходимости дальнейшего сотрудничества с Демпартией.