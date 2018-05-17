Почему кандидат Додона в Бельцах стесняется своей встречи с послом США

(ВИДЕО) Кандидат Партии социалистов Александр Усатый по непонятной причине отрицает факт своей встречи с полом САШ в Молдове Джеймсом Петтитом.

Выступая в ходе предвыборных дебатов эфире телеканала BTV Усатый категорически отрицал факт своей встречи с послом, обвинив представителей «Нашей партии» во встрече с дипломатом.

Примечательно, что 11 мая американский дипломат на самом деле встречался со всеми кандидатами на должность мэра Бельц, а кандидат-социалист был среди первых, с кем встречался Джеймс Петтит в Бельцах, обсуждая ход предвыборной кампании.

Посол США даже опубликовал на странице посольства в соцсетях своеобразный фотоотчет о своих встречах в Бельцах, подтвердив факт своей встречи с кандидатом-социалистом.

В то же время, по неизвестным причинам Александр Усатый категорически отвергает этот факт. «В период избирательной кампании я встреч с иностранными гражданами не провожу. Я понимаю, что это является нарушением закона», - заявил в этой связи кандидат Партии социалистов Александр Усатый.