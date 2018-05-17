Габурич обвинил деревья в провоцировании смертельных ДТП

По мнению чиновника, именно из-за деревьев, растущих на краю дорог, практически каждое дорожное происшествие заканчивается смертельным исходом.

«Данные показывают, что наибольшее число смертей в случае ДПТ на общественных дорогах происходят из-за столкновения с деревьями, растущими на краю дорожной части. Поэтому я хочу провести тщательный анализ и посмотреть, как заменить деревья другими придорожными насаждениями», - заявил Кирилл Габурич.

Более того, для этой цели министр учредил рабочую группу по замене придорожных посадок в безопасной зоне и защите общественных дорог.

Пока не известно, что предложит Габурич в отношении международных автодорог, проходящих через Кодры в направлении Леушен, Бельц или Оргеева.