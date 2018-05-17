МВД ведет слежку за журналистами оппозиционного бельцкого телеканала ...

С целью отслеживания всех передвижений оппозиционных журналистов, их включили в разработку по уголовному делу, которое ведет Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Об этом сообщил в среду в эфире телеканала TV8 бывший мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

В подтверждение своих слов, Усатый предоставил копии оперативных донесений МВД, в которых отчетливо видно, как МВД не только ведет оперативное наблюдение за всеми перемещениями журналистов бельцкого телеканала BTV, но и вторгается в личную жизнь каждого из них.

Как завил Ренато Усатый, МВД ведет мониторинг жизни журналистов, «привязав их к уголовному делу в Дирекции Анти-дрог - Управления по борьбе с оборотом наркотиков». «Их привязали к уголовному делу, потому что они (МВД - Ред.) не могу просто так запрашивать перемещения через границу, например», - подчеркнул Усатый.

Согласно предоставленным документам, в оперативных донесениях МВД содержатся все персональные данные не только руководства телеканала, но и всего персонала, их собственность, перемещения через границу и пр.

На странице телеканала BTV уже появилась реплика журналистов в связи со вскрытыми фактами их незаконного преследования со стороны МВД, которые намерены обратиться во все аккредитованные в Молдове дипломатические представительства, а также в офисы международных организаций по правам человека.

«Считаем, что слежка за оппозиционными журналистами ведётся в Молдове постоянно. Ренато Усатый вскрыл лишь один из фактов. Все прекрасно помнят, как нагло и бесцеремонно оборотни в погонах, именующие себя молдавскими полицейскими, следили за бывшим главным редактором издания Newsmaker Владимиром Соловьевым. Всё это происходит в ситуации, когда сама полиция пользуется, и вполне заслуженно, крайне низким доверием населения. В Молдове она занимается политическими преследованиями, вымогательством у представителей бизнеса, открытием и закрытием уголовных дел за денежную мзду. Полиция, впрочем, также как суды с прокуратурой, давно превратилась в банду, для представителей которой вряд ли хватило бы мест в тюрьмах, если бы вдруг за реальные преступления в Молдове начали наказывать. Проще повесить решетки на комиссариаты и ввести там строгий режим, чем сажать всех по камерам», - говорится в заявлении журналистов бельцкого телеканала BTV.

МВД пока никак не отреагировало на вопиющий факт незаконного преследования журналистов и вторжения в их частную жизнь.

Министерство возглавляет один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка, член Демпартии Александр Жиздан. Примечательно, что Жиздан был назначен в эту должность, несмотря на то, что в 2004 году он был уличен в «крышевании» контрабанды через приднестровский участок границы. Тогда, Жиздан даже был вынужден уволиться из органов внутренних дел.