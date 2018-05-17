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Бельцкий бред или «Посудная лавка» стареющего олигарха

Опубликовано : 17 май 2018 г. 09:12 | Просмотров: 3779 | Категория: Аналитика сети

Последние полгода в Бельцах происходит что-то, на первый взгляд, странное. Немногие кишинёвцы (многим Бельцы неинтересны), которые в силу профессиональной необходимости пытаются хоть себе объяснить эти события, затрудняются с ответом на простой вопрос: зачем?

Зачем Демократической партии надо было атаковать бельцкую муниципальную фракцию подзабытого в Молдове Ренато Усатого?

Все эти наглядные и шумные маневры с переходом советников «Нашей партии» то в независимые, то в демократы, разговоры о шантаже и угрозах, голодовка, бесчисленные обращения усатовских оппозиционеров в ЕС, СЕ и ОБСЕ, т.д. и т.п. - это какой-то сеанс умопомрачительного саморазоблачения от правящих в стране демократов. «Вы утверждали, что мы рейдеры и беспредельщики, которым закон не писан, но у вас было мало доказательств? Мы вам поможем - следите за руками!».

В Кишиневе, впрочем, поговаривают, что центральный офис ДПМ во главе с нашим всесильным, хитроумным и всемогущим ничего такого не планировал. Собирались пустить всё на самотёк. Усатый политический супостат изгнан из страны и большую часть времени занят решением проблем, нарисованных судами и прокуратурами. "Наша партия" по всем опросам теряет рейтинг, пока её харизматичный лидер находится вдали от пруто-днестровского междуречья. В Бельцах что-то происходит, но кого и когда всерьез волновали Бельцы? Политика делается в столице, причем вовсе не северной. Временно, пока Ренато был на месте, она проникала в дальний регион, но сейчас всё снова нормально. Короче, "Нашу партию" собирались мариновать в 130 километрах от Кишинева, чтобы на плановых местных выборах 2019 года спокойно и без лишнего шума дать ей проиграть. А потом забыть об этом политическом проекте навсегда.

Почему же передумали? Для понимания надо разобраться, что это вообще за фрукт - ДПМ, какова, так сказать, его консистенция. Состав в целом довольно типичный для молдавской политоты. Там кого только нет: собственно, демократы со стажем (их немного - считанные молекулы), бывшие либерал-демократы, какие-то осколки либералов, реформаторов и евроинтеграторов, и, конечно же, выходцы из Партии коммунистов - предыдущего единолично правившего клана. Последний транш в составе 17 единиц поступил в конце 15-го года. С ними вице-спикер - бельчанин Владимир Витюк. Ещё пару лет назад бельцкая независимая газета "СП" называла его не иначе как "директором" города. Новобранцы - они должны были доказать свою полезность, чтобы на лодке ДПМ приплыть и в следующий парламент, причем, желательно, в первой десятке списка (посадочных мест мало - как на "Титанике"), а не какими-то там одномандатниками без шансов и надежды.

Заложником этого рвения стал город Бельцы.

Тут мы, конечно, могли бы повторить обвинения, постоянно звучащие в адрес "предыдущей бельцкой власти" от "нашистов": рвутся к старым коррупционным схемам, к кормушке, к ватрушкам, на рынки и "Водоканалы", к заводам, газетам и пароходам (ладно, с пароходами перебор - Реут не судоходен), но не повторим. Обвинения, как известно, в Молдове имеют право выдвигать только прокуроры и политики, особенно оппозиционные, мы же занимаемся сугубо анализом. А он указывает на то, что и так видно невооружённым взглядом: в Бельцах кто-то захотел выслужиться и принести Владимиру Георгиевичу на блюде голову заклятого врага. Но повел себя так странно, неуклюже и политически безграмотно (Константин по кличке "Барсетка" решил бы все тише и изящней), что услуга оказалась медвежьей. Город теперь ненавидит демократов, которых и раньше не особенно любил, но это ещё полбеды: переделывая большинство в муниципальном совете, демократы чёрт знает зачем подключили к этому и местного социалиста-кандидата Александра Усатого, который проголосовал с ними в переломный момент. То есть, мало того, что настроили Бельцы против себя , так ещё и подставили под удар свой пророссийский филиал.

И не спешите опровергать. Ведь нам есть, с чем сравнивать бельцкие события. Открываем Гугл и вбиваем в поисковой строке длинное словосочетание "Народное собрание Гагаузии". Помните, как быстро, умело и скрытно там порешал несколько лет назад все вопросы упомянутый чуть выше барсеточный гений,? "Аап, и тигры у ног моих сели": в собрании сплошные демократы, хотя по итогам выборов был только один. Вся страна тогда завидовала. Нет, оппоненты, понятное дело, кипели злобой, но простые-то молдаване оценили масштаб комбинации. "Красава", - да, так тогда многие говорили о Владимире Плахотнюке, чего греха таить. А что говорят сейчас, после бельцкой операции? Во всяком случае, не то же самое.

Плахотнюк стареет.

Источник: newsmd.md


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