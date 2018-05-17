Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану ...

(ВИДЕО) По первоначальному плану Владимира Плахотнюка, Иван Чебан должен был войти в Демпартию, но Плахотнюк удовлетворил просьбу Додона о включении Чебана в группу социалистов.

Об этом заявил бывший мэр Бельц Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, отметив, что он лично был свидетелем переговоров Игоря Додона с Владимиром Плахотнюком по вопросу выхода Чебана из фракции Партии коммунистов.

Как сообщил Усатый, по первоначальному замыслу Чебан должен был присоединиться к Демпартии. «Игорь [Додон] тогда при мне просил Плахотнюка: Нам нужен кто-то, кто хорошо владеет государственным языком, Ваня такой жесткий, дай его лучше нам. Ваня Чебан сегодня в командировке у социалистов», - подчеркнул Усатый, добавив, что до этих переговоров Плахотнюком было решено, что Чебан выйдет из ПКРМ и присоединится к ДПМ.

Кроме того, Ренато Усатый отметил, депутаты, вышедшие из Партии коммунистов, включая «группу Додона», а затем Ивана Чебана, пошли на этот шаг в результате того, что «им занесли», имея в виду финансовую выгоду.

Чебан, будучи депутатом фракции Партии коммунистов, объявил о своем уходе и присоединении к «группе Додона» 28 сентября 2012 года. На следующий день после сделанного им объявления, Чебан был встречен в одном из фешенебельных отелей на Средиземноморском побережье Турции.