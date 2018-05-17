В команде Сильвии Раду чиновник, приговоренный к 7 годам тюрьмы ...

Сильвия Раду высоко оценивает деятельность одного из высокопоставленных чиновников Примарии Кишинева, приговоренного к 7 годам тюрьмы за расхищение муниципального жилого фонда.

Бывший глава Управления жилищно-коммунального хозяйства Примарии Кишинева Петру Гонтя был приговорен к 7 годам лишения свободы. Гонтя, заслуги которого высоко оценила незаконно назначенная и.о. мэра Сильвия Раду, был признан виновным в передаче здания в историческом центре столицы в собственность бывшего замначальника Департамента таможенного контроля Савы Маймеску.

Как сообщает ресурс crimemoldova.com, уголовное дело было возбуждено Антикоррупционной прокуратурой, а преступление было совершено в 2006 году, когда Петру Гонтя возглавлял Муниципальное предприятие №13 по управлению жилищным фондом в Кишиневе.

Гонтя помог супругам Саве и Елене Маймеску стать собственниками имущества и земли, которая была предоставлена компании. За это имущество супруги заплатили около 19 000 леев в местный бюджет.

Согласно кадастровым документам, площадь недвижимости составляет 270 кв. м, а с 13 октября 2017 года она находится под арестом. Частично здание расположено по адресу улица Сергея Лазо, 12. Известно, что в центре столицы стоимость сотки земли под строительство составляет около 20 000 евро.

До 22 января, Гонтя был начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Примарии Кишинева, после чего Сильвия Раду заявила о том, что Петру Гонтя не справляется, однако, по ее же решению он был оставлен в должности первого заместителя директора Управления, исполняющим обязанности директора. «Г-н Гонтя имеет 20 лет стажа. Важно, чтобы он остался в этом Управлении», - заявила тогда Раду.