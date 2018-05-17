ЦИК скрывает фальсификации, допущенные Сильвией Раду ...

После того, как неделю назад представители гражданского общества направили в Кишинёвский Окружной избирательный совет запрос о получении доступа к подписным листам, представленным независимым кандидатом Сильвией Раду, им было отказано под надуманными предлогами.

Об этом было объявлено в четверг на проведенной общественниками пресс-конференции в агентстве IPN.

Как заявили представители неправительственного сектора, их желание проверить списки было основывалось на появившейся информации о том, что в десятки листов были заполнены одной и той же рукой. По их словам, когда избирательные органы ограничивают доступ к спискам, имеются разумные основания подозревать, что им есть, что скрывать, и при регистрации независимого кандидата Сильвии Раду были допущены нарушения.

Как заявил директор программ Центра по вопросам политики и реформ Штефан Глигор, один из членов Центризбиркома, Серджиу Гурдуза, по собственной инициативе проверил порядок заполнения этих списков путём их визуального осмотра. Он насчитал 59 подписных листов, которые, по его мнению, были заполнены одним и тем же человеком. Но это противоречит порядку заполнения списков, предусмотренному электоральным законодательством, гласящим, что каждый из подписантов вносит свои данные собственноручно. В тех случаях, когда это невозможно, в силу различных обстоятельств, включая состояние здоровья, сборщик подписей ставит пометку об обстоятельствах, оправдывающих заполнение списка им самим, а не подписантом. Хотя эта информация была озвучена ​​на заседании ЦИК, никаких действий не последовало.

11 мая представители гражданского общества подали в Центральную избирательную комиссию запрос о получении доступа к подписным листам, представленным Сильвией Раду, но получили отказ на основании необходимости защиты персональных данных. Эта позиция ЦИК осталась неизменной, несмотря на то, что общественники заявили о готовности взять на себя письменное обязательство не разглашать персональные данные. «Ведь мы делаем это не с целью нарушения закона, а чтобы обеспечить соблюдение закона об условиях регистрации в случае так называемого независимого кандидата Сильвии Раду», - отметил Глигор.

В свою очередь, эксперт Сообщества „WatchDog.MD” Валериу Паша сообщил, что неправительственные организации попросили избирательные органы дать ответ на их запрос как можно быстрее, учитывая, что выборы пройдут уже 20 мая. В результате представители Окружного избирательного совета пообещали дать ответ не позднее, чем через два дня. Затем им сообщали, что запрос будет рассмотрен на заседании ЦИК от 15 мая, но этого не произошло. На новом заседании, назначенном на 16 мая, Валериу Паша получил возможность пролистать списки и заметить, как минимум, два листа, наполовину заполненных одним и тем же почерком. „Даже исходя из того немногого, что я увидел, имеются разумные основания полагать, что число подписей, законно внесённых в подписные листы госпожи Сильвии Раду, гораздо меньше десяти тысяч. То есть, существует опасность того, что госпожа Раду участвует в этих выборах незаконно”, - отметил Валериу Паша.

Директор Центра журналистских расследований Корнелия Козонак считает, что о ситуации следует проинформировать партнёров по развитию, в том числе международные организации, которые оказывали поддержку Центризбиркому и избирательному процессу, потому что за последние два года ЦИК и избирательные органы допустили вопиющие злоупотребления. „Важно, чтобы мы, граждане, оказали давление на эти учреждения, потому что они не находятся в кармане у партий или отдельных лиц. Они являются государственными служащими и должны соблюдать закон, и мы, граждане, должны от них этого требовать, а в противном случае – пусть уходят”, - заявила Козонак.

Ранее уже сообщалось, что 18 апреля, на день раньше положенного срока, Сильвия Раду представила в ЦИК более 13 тысяч подписей, хотя многочисленные наблюдатели отметили отсутствие желающих подписываться за Раду в размещенных по всей столице палатках.

Раду начала сбор подписей 11 апреля.

Исходя из заявленного Сильвией Раду количества подписей, она якобы собрала не менее 1800 подписей в сутки, в условиях, когда на пасхальные праздники в Кишиневе отсутствовало большинство населения.

Известно, что фактически Сильвия Раду является кандидатом правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Досрочные местные выборы мэра Кишинева состоятся 20 мая.