Суд рассмотрит отказ ЦИК об исключении партии Додона из предвыборной гонки ...

Отказ Кишиневского Окружного избирательного совета исключить Партию социалистов из предвыборной гонки из-за многочисленных грубых нарушений Кодекса о выборах будет рассмотрен в пятницу судом столичного сектора Ботаника.

Об этом сообщается в пресс-релизе партии «Наш дом - Молдова», которая предоставила в Окружной совет доказательства грубейших нарушений закона, допущенных президентом Игорем Додоном и его представителей в ходе предвыборной агитации.

Судебное заседание состоится в 14:00 после того, как 16 мая 2018 г. Избирательным советом было отказано в передаче в суд материалов для снятия избирательного конкурента ПСРМ с выборов, несмотря на представленные кандидатом Алексанром Рошко доказательства участия иностранных граждан в агитационной кампании в пользу ПСРМ, а также нарушения, связанные с финансированием кампании.

В частности, были приведены факты незадекларированных многомиллионных расходов, связанных с предвыборной кампанией, участие президента в предвыборных мероприятиях в пользу ПСРМ, привлечение иностранных граждан к агитации, а также превышение максимального размера пожертвований от юридических лиц более чем на 400 тыс. леев.

Кроме того, Партия социалистов допустила участие в своей предвыборной агитации иностранных граждан в лице в лице российских исполнителей Дениса Майданова и Олега Газманова, которые участвовали в партийном мероприятии ПСРМ 8 мая. Тогда же, кандидат на должность генпримара Кишинева Иван Чебан был представлен на сцене президентом, как «мой друг».

Все эти факты указывают на грубейшее нарушение Партией социалистов положений ст.52 Кодека о выборах, в результате чего в Окружную избирательную комиссию и было внесено требование об исключении ПСРМ из предвыборной гонки.

Ранее уже сообщалось, что Иван Чебан и Александр Усатый, юридически оформленные в качестве кандидатов от ПСРМ в Кишиневе и, соответственно, в Бельцах, являются одними из неофициальных кандидатов олигарха Владимира Плахотнюка.