Интерпол отказал в международном преследовании Ренато Усатого ...

Об этом Усатый сообщил в пятницу во время выступления на проведенном в Бельцах марше «За честные выборы».

Как уточнил Усатый, эту информацию ему сообщили «патриотически настроенные офицеры МВД».

«Это новость, которую я ждал больше 9-ти последних месяцев. Была проведена огромная работа за пределами Молдовы», - заявил Ренато Усатый.

«В течение всего этого времени была проделана огромная работа моими адвокатами из Молдовы и Великобритании, которые должны были довести всю правду о беспредельном молдавском правосудии до всех международных организаций. Специальная комиссия Интерпола, в которую входят полицейские из разных стран мира, изучала все материалы моего уголовного дела в Молдове и основания для подачи меня в международный розыск», - написал позже Ренато Усатый в соцсетях.

В этой связи он отметил, что все страны мира, входящие в Interpol, были уведомлены о том, что его имя было полностью удалено из базы Интерпола, куда он был включен по запросу молдавских властей.

«Виталий Пырлог (Представитель Молдовы в мониторинговом комитете Интерпола - Ред.) провалил свое главное задание. Всем спасибо. До встречи», - резюмировал Ренато Усатый.

Ранее сообщалось, что в Молдове действует международная преступная группировка по возбуждению уголовного преследования в отношении неугодных олигарху и лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку лиц.

В состав преступной группировки входят генпрокурор Харунжен, его заместитель Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Морарь, прокуроры Бусуйок и Демчучин, зам.главы полиции Кавкалюк. Было документально представлено, как пользуясь служебным положением, за взятки, указанные чиновники не только возбуждали уголовные дела, но и уничтожали данные на разыскиваемых преступников в системе Интерпола. Также за деньги, ими продавались конфиденциальные документы международных правовых структур.

Этой же группировкой и было представлено в Интерпол требование об объявлении в международный розыск лидера оппозиционной «Нашей партии», бывшего мэра Бельц Ренато Усатого.