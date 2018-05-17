Структуры Плахотнюка прослушивают частные телефонные разговоры кандидата в мэры Кишинева Андрея Нэстасе
В пятницу правящий режим лишний раз продемонстрировал свою преступную сущность, разослав в СМИ прослушанный телефонный разговор кандидата от Платформы DA на должность мэра Кишинева Андрея Нэстасе со своей матерью.
По замыслу авторов прослушки, она должна была негативно повлиять на имидж кандидата в последний день предвыборной агитации.
В то же время, факт прослушивания частных переговоров с очевидным использованием спецсредств из распоряжения силовых структур государства вызвал обратную реакцию в обществе.
В социальных сетях не скрывали своего удовольствия по поводу прослушивания переговоров только сторонники Демпартии Владимира Плахотнюка и Партии социалистов Игоря Додона.
Подавляющая же часть общества осудила действия правящего режима, расценив это как «мерзость» и «провал дна».
Аудиозапись переговоров была опубликована на телеканалах и медиа-ресурсах, контролируемых Демпартией и Партией социалистов.
МВД и Прокуратура пока ничего не сообщали о своих действиях в связи с указанным преступлением.
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