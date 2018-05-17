Наблюдатели на выборах отметили грубейшие нарушения со стороны Додона ...

Нарушения со стороны Додона были отмечены в третьем докладе Наблюдательной Миссии Promo-LEX по мониторингу новых местных выборов от 20 мая 2018 года

«Существенным является участие в течение избирательного периода президента Республики Молдова Игоря Додона в избирательной кампании кандидатов от ПСРМ Иона Чебана (мун. Кишинев) и Александра Усатого (мун. Бельцы). Привлечение Президента к предвыборной агитации в пользу одного из конкурентов на выборах можно интерпретировать, в том числе, как использование административного ресурса в пользу вышеперечисленных конкурентов», - говорится в Отчете.

Ранее уже сообщалось, что, грубо нарушая положения ст.52 Кодека о выборах, Игорь Додон неоднократно участвовал в предвыборной кампании представителей своей партии в Кишиневе и Бельцах. Додон даже участвовал в предвыборных роликах указанных кандидатов с прямым призывом голосовать за них.

Несмотря на эти грубые нарушения закона, ЦИК и судебные органы отклонили поданные жалобы с требованием призвать к соблюдению законности.