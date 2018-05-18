В борьбе за недискриминацию LGBT-сообщества полиция нарушила права других граждан ...

(ВИДЕО) В центре Кишинева под усиленной охраной полиции прошел гей-парад под лозунгом «Без страха любви», в котором приняли участие около 500 человек.

Процессия прошла по ул. Букурешть от пересечения с ул. Измаильской до Дворца Республики, откуда также в сопровождении эскорта патрульной полиции участники Марша были вывезены в специально предоставленных автобусах.

В ходе мероприятия обратил на себя внимание инцидент, когда полицейские применили силу к одиноко стоящей женщине, мирно протестовавшей против Марша. Женщина скандировала: «Позор! Хотим нормальных детей, а не геев!».

Несмотря на мирный и неагрессивный характер действий женщины, протестовавшей в нескольких десятках метров от маршрута мероприятия, полицейские грубо оттащили скандировавшую женщину «с глаз долой».

«Сегодня мы поняли, что Молдова является правовым и демократическим государством», - одна из лидеров молдавского LGBT-сообщества Анжелика Фролов через полчаса, когда Марш достиг своей финальной точки.

Для охраны и сопровождения мероприятия был выделен весь личный состав кишиневской полиции, силы спецвойск карабинеров, курсанты Академии полиции. Возглавлявший операцию первый заместитель Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк даже был в сопровождении телохранителя.

Видео: privesc.eu