В борьбе за недискриминацию LGBT-сообщества полиция нарушила права других граждан
(ВИДЕО) В центре Кишинева под усиленной охраной полиции прошел гей-парад под лозунгом «Без страха любви», в котором приняли участие около 500 человек.
Процессия прошла по ул. Букурешть от пересечения с ул. Измаильской до Дворца Республики, откуда также в сопровождении эскорта патрульной полиции участники Марша были вывезены в специально предоставленных автобусах.
В ходе мероприятия обратил на себя внимание инцидент, когда полицейские применили силу к одиноко стоящей женщине, мирно протестовавшей против Марша. Женщина скандировала: «Позор! Хотим нормальных детей, а не геев!».
Несмотря на мирный и неагрессивный характер действий женщины, протестовавшей в нескольких десятках метров от маршрута мероприятия, полицейские грубо оттащили скандировавшую женщину «с глаз долой».
«Сегодня мы поняли, что Молдова является правовым и демократическим государством», - одна из лидеров молдавского LGBT-сообщества Анжелика Фролов через полчаса, когда Марш достиг своей финальной точки.
Для охраны и сопровождения мероприятия был выделен весь личный состав кишиневской полиции, силы спецвойск карабинеров, курсанты Академии полиции. Возглавлявший операцию первый заместитель Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк даже был в сопровождении телохранителя.
Видео: privesc.eu
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