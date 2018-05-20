Додон признал Россию стороной конфликта в Приднестровье
(ВИДЕО) Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон согласен с тем, что Россия является стороной в приднестровском конфликте против Молдовы.
«То, что у нас конфликт с Россией - понятно, он есть», - отметил Додон, имея в виду приднестровский конфликт.
Об этом Додон сообщил в эфире телеканала RTR-Moldova спустя три дня после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
Додон сделал свое заявление в ответ на просьбу прокомментировать слова Виктории Ифтоди, утвержденной им в должности министра юстиции, о том, что Приднестровье является оккупированной Россией территорией.
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