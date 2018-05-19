Партия Додона в очередной раз подтвердила свою «оппозиционность» ...

Считающая себя оппозицией Партия социалистов считает, что выборы мэра Кишинева прошли без нарушений, с соблюдением демократических норм.

Об этом заявил представитель ПСРМ, кандидат на должность мэра Кишинева от этой партии Иван Чебан.

«Каких либо грубых или массовых нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов сегодня зарегистрировано не было», - подчеркнул представитель считающей себя оппозиционной Партии социалистов Иван Чебан после закрытия избирательных участков.

Примечательно, что на протяжении всей кампании Партия социалистов, при абсолютном попустительстве властей, грубо нарушала законодательство о выборах.

Ранее уже сообщалось, что, грубо нарушая положения ст.52 Кодекса о выборах, занимающий должность президента Игорь Додон неоднократно участвовал в предвыборной кампании представителей своей партии в Кишиневе и Бельцах. Додон даже участвовал в предвыборных роликах указанных кандидатов с прямым призывом голосовать за них.

Кроме того, Партия социалистов допустила участие в своей предвыборной агитации иностранных граждан в лице в лице российских исполнителей Дениса Майданова и Олега Газманова, которые участвовали в партийном мероприятии ПСРМ 8 мая. Тогда же, кандидат на должность генпримара Кишинева Иван Чебан был представлен на сцене президентом, что запрещено законом.

Также, власти посчитали законным представление недостоверных данных о своих финансовых затратах на проведение кампании. В частности, ПСРМ существенно занизила затраты на размещение наружной рекламы и не указала затраты на проведение агитационных концертов.

Несмотря на эти грубые нарушения закона, ЦИК и судебные органы отклонили поданные жалобы с требованием призвать к соблюдению законности.