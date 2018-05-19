Кандидат партии Ренато Усатого становится мэром Бельц с первого тура ...

В досрочных выборах мэра Бельц с оглушительным результатом побеждает кандидат оппозиционной «Нашей партии» Николай Григоришин.

Григоришин опережает с существенным отрывом поддержанного президентом Игорем Додоном кандидата Александра Усатого, который набрал менее 20% голосов.

Согласно предварительным данным, после подсчета 33% протоколов, за Николая Григоришина проголосовало 62,6% бельчан.

Примечательно, что такого результата Григоришин добился на фоне беспрецедентного давления со стороны местных властей на представителей «Нашей партии». Более того, за неделю до выборов контролируемые Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком социологические кампании предрекали провал кандидата «Нашей партии» на выборах и победу кандидата Партии социалистов.

ОБНОВЛЕНО: После подсчета 71% протоколов, за Николая Григоришина проголосовало 61,8% бельчан. За кандидата Партии социалистов Александра Усатого проголосовали 19,72% избирателей.