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Кандидат партии Ренато Усатого становится мэром Бельц с первого тура

Опубликовано : 20 май 2018 г. 22:55 | Просмотров: 2726 | Категория: Власть

В досрочных выборах мэра Бельц с оглушительным результатом побеждает кандидат оппозиционной «Нашей партии» Николай Григоришин.

Григоришин опережает с существенным отрывом поддержанного президентом Игорем Додоном кандидата Александра Усатого, который набрал менее 20% голосов.

Согласно предварительным данным, после подсчета 33% протоколов, за Николая Григоришина проголосовало 62,6% бельчан.

Примечательно, что такого результата Григоришин добился на фоне беспрецедентного давления со стороны местных властей на представителей «Нашей партии». Более того, за неделю до выборов контролируемые Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком социологические кампании предрекали провал кандидата «Нашей партии» на выборах и победу кандидата Партии социалистов.

ОБНОВЛЕНО: После подсчета 71% протоколов, за Николая Григоришина проголосовало 61,8% бельчан. За кандидата Партии социалистов Александра Усатого проголосовали 19,72% избирателей.




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