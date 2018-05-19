Кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе вышел во второй тур выборов мэра Кишинева
Победителями первого тура досрочных выборов мэра Кишинева стали кандидат ПСРМ Ива Чебан и представитель оппозиционной партии Платформа DA Адрей Нэстасе.
После подсчета 98% протоколов, за кандидата от социалистов проголосовали 41,01% избирателей, а за кандидата от оппозиции - 32,07% кишиневцев.
На третьем месте, с 17,66% голосов - нынешний вице-мэр Кишинева Сильвия Раду, незаконно назначенная и.о. мэра Кишинева.
Второй тур досрочных выборов мэра Кишинева состоится 3 июня.
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