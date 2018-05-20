Кандидат Додона и Плахотнюка потерпел сокрушительное поражение на выборах в Бельцах ...

Более 80% бельчан проголосовали на выборах мэра против кандидата Партии социалистов, поддержанного Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.

Согласно предварительным результатам, после подсчета 100% бюллетеней, мэром Бельц с первого тура стал представитель «Нашей партии» Николай Григоришин, который набрал 61,74% голосов.

В то же время, поддержанный президентом Игорем Додоном кандидат от Партии социалистов Александр Усатый набрал всего лишь 19,17% голосов бельчан, несмотря на то, что к его поддержке подключилась и правящая в Молдове Демпартия Владимира Плахотнюка.

Партия социалистов пока никак не объяснила такой высокий уровень недоверия, который был продемонстрирован в Бельцах в условиях беспрецедентного подключения административного ресурса для продвижения своего кандидата.

Третье место заняла представитель партии Платформа DA Арина Спэтару, набрав 6,12% голосов.

За ней следуют претендент от политического формирования "Шор" Павел Вережану с 5,76% и кандидат партии Национального единства Серджиу Бурлаку - 3,98%.

Остальные претенденты набрали около одного процента голосов.