Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства
В субботу на берегу озера в пригороде Кишинева была обнаружена сумка с расчлененным телом 20-летней девушки.
Уже установлено, что убитой является жительница Крикова, пропавшая 13 мая.
По горячим следам, полиции удалось задержать предполагаемого убийцу Задержанный сообщил, что спрятал голову в 100 метрах, от места, где оставил сумку с расчленённым трупом.
Ранее уже неоднократно сообщалось, что полиция привлекается для несвойственных ей задач по преследованию неугодных режиму политиков, подавлению массовых акций протеста, а также слежке и запугиванию противников правящей Демпартии. В то же время, в Молдове участились случаи тяжких преступлений, а ряд жестоких убийств просто не предается огласке.
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