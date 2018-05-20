Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства ...

В субботу на берегу озера в пригороде Кишинева была обнаружена сумка с расчлененным телом 20-летней девушки.

Уже установлено, что убитой является жительница Крикова, пропавшая 13 мая.

По горячим следам, полиции удалось задержать предполагаемого убийцу Задержанный сообщил, что спрятал голову в 100 метрах, от места, где оставил сумку с расчленённым трупом.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что полиция привлекается для несвойственных ей задач по преследованию неугодных режиму политиков, подавлению массовых акций протеста, а также слежке и запугиванию противников правящей Демпартии. В то же время, в Молдове участились случаи тяжких преступлений, а ряд жестоких убийств просто не предается огласке.