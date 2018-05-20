Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом ...

Незаконно назначенная исполнять обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду объявила в понедельник о том, что уходит из примарии.

Свое объявление Раду сделала в соцсетях, спустя ночь после того, как стало известно, что она проиграла выборы на должность мэра Кишинева.

«Сегодня я направила официальные заявления о завершении моей деятельности в Примэрии мун. Кишинев. Благодарю всех коллег, с которыми я работала на протяжении этих месяцев, иной раз и днем и ночью. Это был опыт, благодаря которому я научилась многим необходимым делам и смогла лучше узнать жителей Кишинева», - написала Раду.

Чиновница так и не объяснила причин своего ухода, несмотря на то, что она не только исполнял обязанности мэра, но также занимала должность вице-мэра Кишинева.

Раду стала вице-мэром 6 ноября 2017 года. В тот же день, проходящий по уголовному делу о коррупции вице-мэр Нистор Грозаву подписал незаконное распоряжение о передаче Сильвии Раду полномочий мэра Кишинева.

За это время Раду запомнилась установкой в прямом смысле слова ободранной новогодней елки в центре Кишинева, а затем ее заменой другой незаконно спиленной в кишиневском дворе другой ели. Кроме того, Раду произвела ряд кадровых назначений в столичной администрации, освободив должности для представителей Демпартии или приближенных к ее руководству лиц.

Последним скандалом, в котором «отметилась» Сильвия Раду в своей должности была история с «цветочным ковром» перед Кафедральным собором, который по словам Раду был «подарком кишиневцам» перед пасхальными праздниками. Клумба из завядших цветов обошлась муниципальному бюджету в 2 миллиона леев, а эти затраты были произведены без необходимого в таких случаях тендера.

Раду участвовала в выборах мэра Кишинева в качестве «независимого» кандидата. В то же время известно, что она фактически представляла Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка и пользовалась всяческой поддержкой правительственных структур, а также медийного холдинга Плахотнюка.

По результатам первого тура, несмотря на существенный админресурс, Раду набрала всего 17,65% голосов и не прошла во второй тур.