МЕНЮ
Twitter
﻿ 64
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21.05.2018  

Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом

21.05.2018  

Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

21.05.2018  

Кандидат Додона и Плахотнюка потерпел сокрушительное поражение на выборах в Бельцах

20.05.2018  

Кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе вышел во второй тур выборов мэра Кишинева

20.05.2018  

Кандидат партии Ренато Усатого становится мэром Бельц с первого тура

20.05.2018  

Партия Додона в очередной раз подтвердила свою «оппозиционность»
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом

Опубликовано : 21 май 2018 г. 23:20 | Просмотров: 403 | Категория: Власть

Незаконно назначенная исполнять обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду объявила в понедельник о том, что уходит из примарии.

Свое объявление Раду сделала в соцсетях, спустя ночь после того, как стало известно, что она проиграла выборы на должность мэра Кишинева.

«Сегодня я направила официальные заявления о завершении моей деятельности в Примэрии мун. Кишинев. Благодарю всех коллег, с которыми я работала на протяжении этих месяцев, иной раз и днем и ночью. Это был опыт, благодаря которому я научилась многим необходимым делам и смогла лучше узнать жителей Кишинева», - написала Раду.

Чиновница так и не объяснила причин своего ухода, несмотря на то, что она не только исполнял обязанности мэра, но также занимала должность вице-мэра Кишинева.

Раду стала вице-мэром 6 ноября 2017 года. В тот же день, проходящий по уголовному делу о коррупции вице-мэр Нистор Грозаву подписал незаконное распоряжение о передаче Сильвии Раду полномочий мэра Кишинева.

За это время Раду запомнилась установкой в прямом смысле слова ободранной новогодней елки в центре Кишинева, а затем ее заменой другой незаконно спиленной в кишиневском дворе другой ели. Кроме того, Раду произвела ряд кадровых назначений в столичной администрации, освободив должности для представителей Демпартии или приближенных к ее руководству лиц.

Последним скандалом, в котором «отметилась» Сильвия Раду в своей должности была история с «цветочным ковром» перед Кафедральным собором, который по словам Раду был «подарком кишиневцам» перед пасхальными праздниками. Клумба из завядших цветов обошлась муниципальному бюджету в 2 миллиона леев, а эти затраты были произведены без необходимого в таких случаях тендера.  

Раду участвовала в выборах мэра Кишинева в качестве «независимого» кандидата. В то же время известно, что она фактически представляла Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка и пользовалась всяческой поддержкой правительственных структур, а также медийного холдинга Плахотнюка.

По результатам первого тура, несмотря на существенный админресурс, Раду набрала всего 17,65% голосов и не прошла во второй тур.




| Версия для печати

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом

Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом ...

Просмотров: 414
Кандидат Додона и Плахотнюка потерпел сокрушительное поражение на выборах в Бельцах

Кандидат Додона и Плахотнюка потерпел сокрушительное поражение на выборах в Бельцах ...

Просмотров: 2505
Кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе вышел во второй тур выборов мэра Кишинева

Кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе вышел во второй тур выборов мэра Кишинева ...

Просмотров: 1211
Кандидат партии Ренато Усатого становится мэром Бельц с первого тура

Кандидат партии Ренато Усатого становится мэром Бельц с первого тура ...

Просмотров: 4385
Партия Додона в очередной раз подтвердила свою «оппозиционность»

Партия Додона в очередной раз подтвердила свою «оппозиционность» ...

Просмотров: 3093
Додон признал Россию стороной конфликта в Приднестровье

Додон признал Россию стороной конфликта в Приднестровье ...

Просмотров: 2745
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 3568
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 23128
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 25269
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 4994
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Плахотнюка намечаются проблемы в Великобритании

У Плахотнюка намечаются проблемы в Великобритании

Просмотров: 37481
Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину

Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину

Просмотров: 31538
Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева

Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева

Просмотров: 28925
Совет Европы призвал Россию возобновить выплату членских взносов в организацию

Совет Европы призвал Россию возобновить выплату членских взносов в организацию

Просмотров: 23589
Додон предупредил Путина

Додон предупредил Путина

Просмотров: 17585
Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Просмотров: 13429
Партия Плахотнюка решила в Гагаузии сыграть на своем негативе

Партия Плахотнюка решила в Гагаузии сыграть на своем негативе

Просмотров: 11974
Додон сообщил Путину о готовности сотрудничества с Демпартией Плахотнюка

Додон сообщил Путину о готовности сотрудничества с Демпартией Плахотнюка

Просмотров: 10241
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 8160
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 12239
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 13545
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 10220
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 10066
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом

Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом

21.05.2018  Кандидат Додона и Плахотнюка потерпел сокрушительное поражение на выборах в Бельцах
20.05.2018  Кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе вышел во второй тур выборов мэра Кишинева
20.05.2018  Кандидат партии Ренато Усатого становится мэром Бельц с первого тура
ЛЮДИ
Посол Евросоюза поздравил жителей Молдовы с Днем Европы

Посол Евросоюза поздравил жителей Молдовы с Днем Европы

09.05.2018  Рекордное по размерам Знамя Победы было пронесено по улицам Тараклии
09.05.2018  Минута молчания
05.05.2018  Председатель Еврокомиссии вступился за Карла Маркса
БИЗНЕС
Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

20.12.2017  Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?
13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
КРИМИНАЛ
Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

19.05.2018  Структуры Плахотнюка прослушивают частные телефонные разговоры кандидата в мэры Кишинева Андрея Нэстасе
17.05.2018  МВД ведет слежку за журналистами оппозиционного бельцкого телеканала
15.05.2018  Только за четыре месяца партия Плахотнюка обеспечила незаконную выдачу более полутысячи водительских прав



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2018 (79)
Апрель 2018 (96)
Март 2018 (127)
Февраль 2018 (89)
Январь 2018 (84)
Декабрь 2017 (123)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank