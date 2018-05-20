Глава Дубоссарского района укрылся «под зонтиком» Плахотнюка ? ...

(DOC) Находящийся под уголовным преследованием председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский фигурирует во внутренних документах ДПМ как член этой партии.

ИСПРАВЛЕНО: Григорий Поличинский опроверг информацию ДПМ о его вступлении в эту партию, уточнив, что возбужденные против него уголовные дела не закрыты и постоянно возобновляются.

Агентству OMEGA был передан фрагмент служебной переписки Центрального аппарата ДПМ о подготовке к выборам по одномандатным округам.

В одном из писем по ситуации в одномандатном округе Иванча (Оргеевском районе указано, что нынешний председатель Дубоссарского района «недавно вступил в ДПМ». Письмо датировано 22 февраля, а переписку координирует представитель Центрального аппарата ДПМ Олег Лебединский.

Партия коммунистов, членом которой он был до прошлого года, пока ничего не сообщали об изменении его политических предпочтений. ДПМ также ничего не сообщала о своем новом "приобретении".

Поличинский подвергся аресту 26 сентября в Кишиневском аэропорту по подозрению в извлечении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий, с нанесением местному бюджету ущерба в особо крупных размерах. Тогда же, в его доме были проведены обыски.

Несмотря на то, что случай получил широкий резонанс в обществе, позже сам Поличинский отказался от особой медиатизации случившегося и привлечения особого внимания к этому случаю, под предлогом самостоятельного разрешения проблем.

Поличинский является вице-председателем Конгресса местных властей (CALM).

С 2010 года является членом Палаты Регионов Конгресса местных общин Совета Европы, вице-председателем Группы социалистов в Конгрессе местных общин Совета Европы.

С 2003 года Григорий Поличинский возглавляет Дубоссарский район - единственный район, в состав которого входят и восемь сел на Левом берегу Днестра.