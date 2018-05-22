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Генпрокурор устроил у себя дома попойку в компании руководства прокуратуры

Опубликовано : 22 май 2018 г. 21:30 | Просмотров: 147 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Посреди рабочего дня, десятки прокуроров съехались к дому генпрокурора Эдуарда Харунжена, где отметили прошедший день рождения Харунжена.

Как сообщает телеканал JurnalTV, прокуроры шли целыми делегациями, а одна из них - во главе с прокурором Кишинева Штефаном Шаптефраць и его заместителями Виталием Сибовым и Корнелом Братуновым, была запечатлена съемочной группой.

Приехавшие на служебных автомобилях прокуроры с подарками и цветами направились в дом генерального прокурора, откуда доносился шум веселья.

Выйдя из дома Харунжена и заметив журналистов, прокуроры повели себя неадекватно, будучи более похожими на заурядных воришек, чем на тех, кто призван защищать законность.

Спустя некоторое время, к журналистам вышел и сам глава Генеральной прокуратуры, который признался, что прокуроры приехали к нему поздравить его с прошедшим днем рождения Харунжен не нашел предосудительным тот факт, что празднество проходило в разгар рабочего дня. По словам Харунжена, прокуроры были на служебных автомобилях, потому как «просто ехали по пути и решили заехать».

Известно, что прокуратура, а также ее руководитель Эдуард Харунжен, контролируются олигархом Владимиром Плахотнюком и неоднократно были обвинены в обслуживании его интересов.




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