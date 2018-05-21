Вскрыты новые подробности предательства Ивана Чебана ...

Иван Чебан покинул фракцию ПКРМ по разработанному олигархом Владимиром Плахотнюком сценарию, а первым вознаграждением стал отдых в фешенебельном отеле на побережье Средиземного моря.

Об этом заявил в эфире телеканала JurnalTV бывший депутат Партии коммунистов Григорий Петренко.

Как сообщил Петренко, в день, когда Чебан объявил о своем решении, никто не знал о его намерении. «В тот день, перед пленарным заседанием мы проводили протест, а Чебан должен был его модерировать», - отметил Григорий Петренко. Он также сообщил, что Чебан не появился на том протесте, объяснив по телефону, что «сожалеет, но он плохо себя чувствует и находится у врача».

Петренко отметил, что, как позже стало известно, Чебан должен был объявить о переходе во фракцию Демпартии. «В последний момент ему было сказано объявить о переходе к социалистам», - заявил Петренко, уточнив, что после своего краткого объявления, Чебан сразу покинул заседание и исчез дней на 10.

Далее, события получили новое развитие.

«На следующий день, Чебан был случайно встречен моей супругой в одном из турецких отелей. Он испугался, спросил ее, если есть Григорий здесь», - отметил Петренко.

Он уточнил, что речь идет о пятизвездочном отеле Club Phaselis. Известно, что на тот момент это был один из самых фешенебельных отелей на турецком побережье Средиземного моря.

«Я абсолютно уверен, что он [Чебан] был вырван из фракции ПКРМ не Додоном а Плахотнюком и его людьми - Яраловым и Костей Борсетка (Ботнарь - Ред.), - резюмировал экс-депутат Партии коммунистов Григорий Петренко.

Иван Чебан, будучи депутатом фракции Партии коммунистов, объявил о своем уходе и присоединении к «группе Додона» 28 сентября 2012 года.