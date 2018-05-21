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Бывший глава Конституционного суда закрывает свой телеканал

Опубликовано : 23 май 2018 г. 18:31 | Просмотров: 343 | Категория: Власть

Принадлежащий семье бывшего председателя Конституционного суда Александру Тэнасе телеканал 10TV объявил о прекращении вещания в связи с отсутствием финансирования.

О закрытии телеканала объявила в соцсетях ведущая новостей этого телеканала Алина Панько. С 24 мая телеканал 10TV приостанавливает свою деятельность на неопределенный период.  

«После двух лет непрерывной работы на общее дело объединения, единственный унионистский телеканал в стране больше не может функционировать и 23 мая закрывает свои двери», - написала Панько.

Причиной закрытия являются финансовые трудности.

«Из-за острой нехватки средств, необходимых для существования канала, мы не можем больше продолжать вещание. Оставайтесь с воспоминаниями о единственном унионистском телеканале страны», - объявила журналистка в соцсетях.

Известно, что телеканал принадлежит бывшему председателю Конституционного суда Александру Тэнасе. Семье Тэнасе принадлежит и газета Timpul, на базе редакции которой и был создан телеканал. Редакционная политика этого холдинга симпатизирует принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку правящей Демпартии.




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