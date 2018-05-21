Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах ...

Об этом заявил идеолог Партии социалистов, депутат Богдан Цырдя влиятельному российскому изданию «Независимая газета».

По мнению социалистов, оппозиционная «Наша партия» Ренато Усатого, поддерживается «некими силами в Москве», которые преднамеренно сталкивают Усатого с Додоном и Партией социалистов».

Цырдя обвинил «Нашу партию» в том, что она «разрушает левое электоральное поле в пользу правых проевропейских партий».

«Социалисты, у которых сегодня самый большой рейтинг, могут не выиграть парламентские выборы, так как часть их потенциальных избирателей отдадут свои голоса «Нашей партии». В этом случае Россия навсегда уйдет из Молдовы, а Молдова – из русского мира. А молдаване, которые ориентированы на Россию, окажутся обманутыми. Именно в этом смысл нынешней борьбы за Кишинев и в перспективе – за парламент и страну в целом», – подчеркнул Цырдя.

В свою очередь, вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко предположил, что «у додоновского штатного политолога совсем крыша поехала».

«Симптоматично, что сами социалисты уже прекрасно понимают: никакой победы на будущих парламентских выборах им не видать. Но при этом продолжают доить Москву, рассказывая российским СМИ сказки о своей "победе" на этих выборах, после которой "всё изменится". В такие минуты становиться стыдно за молдаван, в мире начинают думать, что у нас все такие. К тому же, Цырдя дезавуирует заявление Додона о том, что он в Москве никаких планов устройства власти в Молдове не обсуждает. По Цырде выходит, что очень даже обсуждает», - отметил вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

Он также подчеркнул, что «Наша партия» «не является ни проевропейской, ни пророссийской, что она промолдавская партия». «Это Додон сначала прошел в парламент, а потом и в президентуру с помощью московских фотосессий, но сегодня даже он просит не называть его пророссийским», - добавил Чубашенко.

Ранее, другое влиятельное издание «КоммерсантЪ» сообщало, что во время встречи 27 апреля в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным Додон сообщил, что «по итогам парламентских выборов в Молдавии вполне может сложиться ситуация, когда абсолютного большинства не получат ни правящие сейчас демократы, ни их главные конкуренты социалисты, а значит, двум партиям придется делить власть».