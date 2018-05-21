МЕНЮ
Twitter
﻿ 109
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:24  

Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

18:31  

Бывший глава Конституционного суда закрывает свой телеканал

10:22  

Вскрыты новые подробности предательства Ивана Чебана

22.05.2018  

Генпрокурор устроил у себя дома попойку в компании руководства прокуратуры

22.05.2018  

Глава Дубоссарского района укрылся «под зонтиком» Плахотнюка ?

21.05.2018  

Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Опубликовано : 23 май 2018 г. 19:24 | Просмотров: 323 | Категория: Власть

Партия социалистов считает российские власти виновными в снижении электорального веса партии Додона на грядущих парламентских выборах.

Об этом заявил идеолог Партии социалистов, депутат Богдан Цырдя влиятельному российскому изданию «Независимая газета».  

По мнению социалистов, оппозиционная «Наша партия» Ренато Усатого, поддерживается «некими силами в Москве», которые преднамеренно сталкивают Усатого с Додоном и Партией социалистов».

Цырдя обвинил «Нашу партию» в том, что она «разрушает левое электоральное поле в пользу правых проевропейских партий».

«Социалисты, у которых сегодня самый большой рейтинг, могут не выиграть парламентские выборы, так как часть их потенциальных избирателей отдадут свои голоса «Нашей партии». В этом случае Россия навсегда уйдет из Молдовы, а Молдова – из русского мира. А молдаване, которые ориентированы на Россию, окажутся обманутыми. Именно в этом смысл нынешней борьбы за Кишинев и в перспективе – за парламент и страну в целом», – подчеркнул Цырдя.

В свою очередь, вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко предположил, что «у додоновского штатного политолога совсем крыша поехала».

«Симптоматично, что сами социалисты уже прекрасно понимают: никакой победы на будущих парламентских выборах им не видать. Но при этом продолжают доить Москву, рассказывая российским СМИ сказки о своей "победе" на этих выборах, после которой "всё изменится". В такие минуты становиться стыдно за молдаван, в мире начинают думать, что у нас все такие. К тому же, Цырдя дезавуирует заявление Додона о том, что он в Москве никаких планов устройства власти в Молдове не обсуждает. По Цырде выходит, что очень даже обсуждает», - отметил вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

Он также подчеркнул, что «Наша партия» «не является ни проевропейской, ни пророссийской, что она промолдавская партия». «Это Додон сначала прошел в парламент, а потом и в президентуру с помощью московских фотосессий, но сегодня даже он просит не называть его пророссийским», - добавил Чубашенко.

Ранее, другое влиятельное издание «КоммерсантЪ» сообщало, что во время встречи 27 апреля в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным Додон сообщил, что «по итогам парламентских выборов в Молдавии вполне может сложиться ситуация, когда абсолютного большинства не получат ни правящие сейчас демократы, ни их главные конкуренты социалисты, а значит, двум партиям придется делить власть».




| Версия для печати

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах ...

Просмотров: 324
Бывший глава Конституционного суда закрывает свой телеканал

Бывший глава Конституционного суда закрывает свой телеканал ...

Просмотров: 347
Вскрыты новые подробности предательства Ивана Чебана

Вскрыты новые подробности предательства Ивана Чебана ...

Просмотров: 6021
Генпрокурор устроил у себя дома попойку в компании руководства прокуратуры

Генпрокурор устроил у себя дома попойку в компании руководства прокуратуры ...

Просмотров: 9036
Глава Дубоссарского района укрылся «под зонтиком» Плахотнюка ?

Глава Дубоссарского района укрылся «под зонтиком» Плахотнюка ? ...

Просмотров: 3425
Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом

Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом ...

Просмотров: 1203
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 3592
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 23164
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 25294
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 5012
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Плахотнюка намечаются проблемы в Великобритании

У Плахотнюка намечаются проблемы в Великобритании

Просмотров: 37526
Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину

Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину

Просмотров: 32529
Совет Европы призвал Россию возобновить выплату членских взносов в организацию

Совет Европы призвал Россию возобновить выплату членских взносов в организацию

Просмотров: 32471
Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева

Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева

Просмотров: 29121
Додон предупредил Путина

Додон предупредил Путина

Просмотров: 17897
Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Просмотров: 14823
Партия Плахотнюка решила в Гагаузии сыграть на своем негативе

Партия Плахотнюка решила в Гагаузии сыграть на своем негативе

Просмотров: 12043
Додон сообщил Путину о готовности сотрудничества с Демпартией Плахотнюка

Додон сообщил Путину о готовности сотрудничества с Демпартией Плахотнюка

Просмотров: 10596
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 8176
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 12260
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 13565
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 10231
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 10070
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

18:31  Бывший глава Конституционного суда закрывает свой телеканал
10:22  Вскрыты новые подробности предательства Ивана Чебана
22.05.2018  Генпрокурор устроил у себя дома попойку в компании руководства прокуратуры
ЛЮДИ
Посол Евросоюза поздравил жителей Молдовы с Днем Европы

Посол Евросоюза поздравил жителей Молдовы с Днем Европы

09.05.2018  Рекордное по размерам Знамя Победы было пронесено по улицам Тараклии
09.05.2018  Минута молчания
05.05.2018  Председатель Еврокомиссии вступился за Карла Маркса
БИЗНЕС
Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

20.12.2017  Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?
13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
КРИМИНАЛ
Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

19.05.2018  Структуры Плахотнюка прослушивают частные телефонные разговоры кандидата в мэры Кишинева Андрея Нэстасе
17.05.2018  МВД ведет слежку за журналистами оппозиционного бельцкого телеканала
15.05.2018  Только за четыре месяца партия Плахотнюка обеспечила незаконную выдачу более полутысячи водительских прав



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2018 (84)
Апрель 2018 (96)
Март 2018 (127)
Февраль 2018 (89)
Январь 2018 (84)
Декабрь 2017 (123)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank