Додон потратил на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро ...

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон использовал для полета на Петербургский международный экономический форум один из самых дорогих самолетов крупнейшей российской авиакомпания деловой авиации.

Как сообщил агентству OMEGA источник в Службе госохраны, Додон с супругой вылетели в Санкт-Петербург чартерным рейсом бизнес-класса.

По данным сервиса слежения за авиасообщением в мире flightradar24.com, в среду из Кишинева на Санкт-Петербург вылетел единственный чартерный самолет. Это было воздушное судно Bombardier Challenger 850 частной российской авиакомпании Sirius Aero.

Примечательно, что этот самолет прилетел в Кишинев во вторник из московского аэропорта Внуково и находился на стоянке в Кишиневском аэропорту, ожидая сутки вылет в Санкт-Петербург.

Имея запрет на пролет над украинским воздушным пространством, российский самолет с Додоном на борту облетел Украину через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву Латвию, Эстонию.

Sirius Aero является крупнейшей российской авиакомпанией деловой авиации.

Согласно имеющейся информации, перелет/стоянки этого самолета по маршруту Москва - Кишинев - Санкт-Петербург - Кишинев - Москва стоит более 120 тысяч евро.

Молдавские власти пока не сообщали о происхождении средств на оплату указанного чартера, а также о законности использования подобных подарков чиновником в должности президента.