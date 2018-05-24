Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов ...

(ВИДЕО) В случае избрания мэром Кишинева, выдвинутый Партией социалистов на должность мэра Кишинева Иван Чебан пообещал прекратить связи с этой партией.

Об этом Чебан заявил в среду на организованных им «дебатах» в центре Кишинева.

Отвечая на вопрос, станет ли он поддерживать Партию социалистов на грядущих парламентских выборах в случае его избрания в должность мэра, Чебан ответил категорично: «Нет!».

«Если стану мэром, я не буду никоим образом заниматься политикой», - заявил Иван Чебан, уточнив, что «не будет никоим образом поддерживать Партию социалистов».

Иван Чебан примкнул к «группе Додона» 28 сентября 2012 года, когда он неожиданно вышел из Партии коммунистов. Недавно стало известно, что тогда Чебан перешел к социалистам в результате договоренности между Додоном и олигархом Владимиром Плахотюком. Также, стало известно, что первоначально планировалось его включение в Демпартию.