Додон пытается оправдать свою поездку в Санкт-Петербург на фешенебельном самолете бизнес-класса ...

После того, как стало известно, что Додон полетел на Петербургский международный экономический форум на частном самолете бизнес-класса, его пресс-секретарь, советник Максим Лебединский подтвердил, что перелет имел место, однако, «администрация президента никаких финансовых средств не выделяла и не тратила, а напротив сэкономила на транспортные расходы».

По утверждению Лебединского, самолет принадлежал председателю «Деловой России» Назарову А. Г., который прилетел в Кишинев во вторник по приглашению Игоря Додона.

Лебединский настаивает, что Додон полетел в Санкт-Петербург на самолете Назарова с целью «экономии транспортных расходов».

Будучи юристом, Лебединский уклонился от правовой квалификации подобных перелетов, а именно о том, что это является фактом взятки должностному лицу.

Додон был заснят и телекомпанией Россия-24 выходящим в Санкт-Петербурге из самолета бизнес-класса Bombardier Challenger 850.

Известно, что это воздушное судно принадлежит частной российской авиакомпании Sirius Aero. Самолет прилетел в Кишинев во вторник из московского аэропорта Внуково и находился на стоянке в Кишиневском аэропорту, ожидая сутки вылет в Санкт-Петербург.

Sirius Aero является крупнейшей российской авиакомпанией деловой авиации.

Согласно имеющейся информации, перелет/стоянки этого самолета по маршруту Москва - Кишинев - Санкт-Петербург - Кишинев - Москва стоит более 120 тысяч евро (более двух миллионов леев - Ред.).