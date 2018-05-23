АНОНС: Кто и как решает кадровые вопросы в дочерней компании «Газпрома» в Молдове
Партия олигарха Владимира Плахотнюка использует филиалы молдо-российского предприятия «Молдовагаз» для финансовой поддержки своих активистов.
Документальные подробности о подобных кадровых решениях касаются не только этой структуры, но и всех госпредприятий.
Агентству OMEGA готовит к публикации служебную переписку сотрудников центрального аппарата принадлежащей Плахотнюку Демпартии.
Продолжение - в следующих выпусках…
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