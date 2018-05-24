Партия Плахотнюка «прибрала к рукам» одну из столичных претур
Здание претуры столичного сектора Рышкановка превратилось в офис принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку правящей Демпартии.
Свидетельствующую об этом фотографию выложил в соцсетях вице-председатель «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко.
«Демпартия превратила государственную претуру Рышкановки в партийную богадельню», - подписал свой снимок политик.
Муниципальный совет Кишинева пока никак не отреагировал на этот беспрецедентный шаг правящей партии в отношении муниципальной собственности.
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