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Партия Плахотнюка «прибрала к рукам» одну из столичных претур

Опубликовано : 25 май 2018 г. 13:34 | Просмотров: 317 | Категория: Власть

Здание претуры столичного сектора Рышкановка превратилось в офис принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку правящей Демпартии.

Свидетельствующую об этом фотографию выложил в соцсетях вице-председатель «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко.

«Демпартия превратила государственную претуру Рышкановки в партийную богадельню», - подписал свой снимок политик.

Муниципальный совет Кишинева пока никак не отреагировал на этот беспрецедентный шаг правящей партии в отношении муниципальной собственности.




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