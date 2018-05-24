Додон назначил гражданина Румынии своим советником по внешней политике ...

Несмотря на свои яростные возмущения против назначений на государственную службу лиц с двойным гражданством, Игорь Додон назначил еще одного президентского советника, обладающего гражданством Румынии.

Об этом написал в соцсетях главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, иронизируя по поводу последних заявлений депутата-социалиста Богдана Цырди для российского издания «Независимая газета». Цырдя заявил российским журналистам, что Додон и его Партия социалистов являются «защитниками русского мира в Молдове».

В этой связи Петков, который до 2004 года работал в администрации президента Владимира Воронина и был советником президента по вопросам внешней политики, саркастически поинтересовался, «если в стратегию «борьбы Додона за русский мир на берегах Днестра» вписывается его решение назначить своим советником по внешней политике человека, обладающего столь ненавистным Додоном гражданством Румынии».

«Кстати, когда Додон будет опровергать эту информацию, рекомендую ему поинтересоваться, результатами пройденного Аурелом Чокоем конкурса на трудоустройство в МИД Румынии. Особенно интересно будет узнать, что одним из первых условий для подачи заявления на участие в конкурсе являлось наличие гражданства Румынии», - отметил Александр Петков.

Известно, что в Румынии, до ее вступления в Евросоюз, соискатели должностей в целом ряде министерств, в первую очередь, в МИДе, первым условием было отсутствие какого-либо другого гражданства, кроме румынского.

Примечательно, что в администрации занимающего должность президента Додона, выступающего против двойного гражданства в руководящем составе государства, Аурел Чокой не единственный «владелец двух паспортов».

Ранее уже сообщалось, что также гражданином Румынии является и другой ключевой советник президента - Максим Лебединский. Кроме того, румынским гражданством обладают и другие советники Додона.

Также, гражданами Румынии является и треть депутатов фракции Партии социалистов.

Чокой было назначен советником президента по внешней политике 26 апреля. До этого он был послом Молдовы в США, где спустя два месяца после назначения внезапно подал в отставку «из личных мотивов».