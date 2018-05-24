МЕНЮ
Twitter
﻿ 106
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:30  

Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

17:17  

Павел Филип забыл о своем обещании помочь Бельцам в решении мусорного кризиса

16:27  

Додон назначил гражданина Румынии своим советником по внешней политике

13:34  

Партия Плахотнюка «прибрала к рукам» одну из столичных претур

00:25  

АНОНС: Кто и как решает кадровые вопросы в дочерней компании «Газпрома» в Молдове

24.05.2018  

Украина ввела санкции в отношении металлургического завода в Рыбнице
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Додон назначил гражданина Румынии своим советником по внешней политике

Опубликовано : 25 май 2018 г. 16:27 | Просмотров: 664 | Категория: Власть

Несмотря на свои яростные возмущения против назначений на государственную службу лиц с двойным гражданством, Игорь Додон назначил еще одного президентского советника, обладающего гражданством Румынии.

Об этом написал в соцсетях главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, иронизируя по поводу последних заявлений депутата-социалиста Богдана Цырди для российского издания «Независимая газета». Цырдя заявил российским журналистам, что Додон и его Партия социалистов являются «защитниками русского мира в Молдове».

В этой связи Петков, который до 2004 года работал в администрации президента Владимира Воронина и был советником президента по вопросам внешней политики, саркастически поинтересовался, «если в стратегию «борьбы Додона за русский мир на берегах Днестра» вписывается его решение назначить своим советником по внешней политике человека, обладающего столь ненавистным Додоном гражданством Румынии».

«Кстати, когда Додон будет опровергать эту информацию, рекомендую ему поинтересоваться, результатами пройденного Аурелом Чокоем конкурса на трудоустройство в МИД Румынии. Особенно интересно будет узнать, что одним из первых условий для подачи заявления на участие в конкурсе являлось наличие гражданства Румынии», - отметил Александр Петков.

Известно, что в Румынии, до ее вступления в Евросоюз, соискатели должностей в целом ряде министерств, в первую очередь, в МИДе, первым условием было отсутствие какого-либо другого гражданства, кроме румынского.

Примечательно, что в администрации занимающего должность президента Додона, выступающего против двойного гражданства в руководящем составе государства, Аурел Чокой не единственный «владелец двух паспортов».

Ранее уже сообщалось, что также гражданином Румынии является и другой ключевой советник президента - Максим Лебединский. Кроме того, румынским гражданством обладают и другие советники Додона.

Также, гражданами Румынии является и треть депутатов фракции Партии социалистов.

Чокой было назначен советником президента по внешней политике 26 апреля. До этого он был послом Молдовы в США, где спустя два месяца после назначения внезапно подал в отставку «из личных мотивов».




| Версия для печати

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге ...

Просмотров: 2017
Павел Филип забыл о своем обещании помочь Бельцам в решении мусорного кризиса

Павел Филип забыл о своем обещании помочь Бельцам в решении мусорного кризиса ...

Просмотров: 498
Додон назначил гражданина Румынии своим советником по внешней политике

Додон назначил гражданина Румынии своим советником по внешней политике ...

Просмотров: 673
Партия Плахотнюка «прибрала к рукам» одну из столичных претур

Партия Плахотнюка «прибрала к рукам» одну из столичных претур ...

Просмотров: 649
АНОНС: Кто и как решает кадровые вопросы в дочерней компании «Газпрома» в Молдове

АНОНС: Кто и как решает кадровые вопросы в дочерней компании «Газпрома» в Молдове ...

Просмотров: 1251
Додон пытается оправдать свою поездку в Санкт-Петербург на фешенебельном самолете бизнес-класса

Додон пытается оправдать свою поездку в Санкт-Петербург на фешенебельном самолете бизнес-класса ...

Просмотров: 3747
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 3611
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 23233
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 25329
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 5029
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Плахотнюка намечаются проблемы в Великобритании

У Плахотнюка намечаются проблемы в Великобритании

Просмотров: 37597
Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину

Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину

Просмотров: 33046
Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева

Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева

Просмотров: 29328
Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро

Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро

Просмотров: 29181
Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Просмотров: 24557
Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов

Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов

Просмотров: 20016
Додон предупредил Путина

Додон предупредил Путина

Просмотров: 18730
Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Просмотров: 16269
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 8200
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 12277
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 13583
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 10241
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 10077
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

17:17  Павел Филип забыл о своем обещании помочь Бельцам в решении мусорного кризиса
16:27  Додон назначил гражданина Румынии своим советником по внешней политике
13:34  Партия Плахотнюка «прибрала к рукам» одну из столичных претур
ЛЮДИ
Посол Евросоюза поздравил жителей Молдовы с Днем Европы

Посол Евросоюза поздравил жителей Молдовы с Днем Европы

09.05.2018  Рекордное по размерам Знамя Победы было пронесено по улицам Тараклии
09.05.2018  Минута молчания
05.05.2018  Председатель Еврокомиссии вступился за Карла Маркса
БИЗНЕС
Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

20.12.2017  Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?
13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
КРИМИНАЛ
Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

19.05.2018  Структуры Плахотнюка прослушивают частные телефонные разговоры кандидата в мэры Кишинева Андрея Нэстасе
17.05.2018  МВД ведет слежку за журналистами оппозиционного бельцкого телеканала
15.05.2018  Только за четыре месяца партия Плахотнюка обеспечила незаконную выдачу более полутысячи водительских прав



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2018 (93)
Апрель 2018 (96)
Март 2018 (127)
Февраль 2018 (89)
Январь 2018 (84)
Декабрь 2017 (123)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank