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Павел Филип забыл о своем обещании помочь Бельцам в решении мусорного кризиса

Опубликовано : 25 май 2018 г. 17:17 | Просмотров: 492 | Категория: Власть

Избранный мэр Бельц Николай Григоришин повторно обратился к посетившему Бельцы с рабочим визитом премьер-министру Павлу Филипу с настоятельной просьбой вмешаться в конфликт, развязанный частным владельцем полигона твердых бытовых отходов.

Краткая беседа Григоришина с Филипом состоялась после участия премьер-министра в открытии в Бельцах швейной фабрики с иностранным капиталом,

Как сообщает издание «СП», по завершении торжественной церемонии Николай Григоришин обратился к Павлу Филипу: примар рассказал о сложившейся в городе ситуации и высказал мнение, что помочь городу в этом случае может только премьер-министр.

«Давайте я скажу своим [членам правительства] разобраться с этой проблемой, и давайте завтра, несмотря на то, что будет суббота, я вам позвоню и посмотрим, что можно решить», — отреагировал Павел Филип.

На вопрос журналистов, как правительство собирается действовать в ситуации с мусором в городе, глава Кабмина ответил, что правительство «вмешивается каждый раз, когда у местных властей появляются проблемы".

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года, в результате искусственно созданного частным концессионером Salubrity Solutions «мусорного кризиса», во втором по величине городе Молдовы возникла угроза экологической катастрофы. Тогда, в пропагандистских целях, Павел Филип создал кризисную группу, которая была направлена из Кишинева «для уборки Бельц». Филип даже пообещал, что полигон больше не будет закрываться, а проблема будет решена.

Местное издание сообщает. что мусорный полигон под Бельцами был снова закрыт в четверг утром для мусоровозов бельцких коммунальщиков. Руководство муниципального предприятия утверждает, что свалка закрылась безо всякого предупреждения. По версии концессионера, извещение выслали за пять дней раньше.

Вечером 24 мая около 10 гружёных мусоровозов в знак протеста против закрытия полигона выстроились на стоянке возле завода «Реут», куда в пятницу приехад премьер-министр. Как сообщил позже избранный примар Бельц Николай Григоришин, ночью к водителям мусоровозов домой пришли полицейские и заставили их забрать машины. Утром стоянка оказалась огорожена лентой, запрещающей там парковку.

Известно, что шантажирующая Бельцы компания-концессионер контролируется Демпартией и лично вице-спикером парламента Владимиром Витюком, а также представителем Госканцелярии в Бельцах Октавианом Маху.




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