Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге ...

(ВИДЕО) Президент России Владимир Путин не заметил Игоря Додона, несмотря на сообщения последнего в соцсетях о том, что он «принимает участие в Международном экономическом форуме - 2018».

Судя по приветствию Путина, Додон не находился в зале, либо был попросту проигнорирован российским президентом.

В самом начале своего выступления Владимир Путин поприветствовал присутствующих зарубежных официальных лиц: президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, главу МВФ Кристин Лагард и зампредседателя КНР Ван Цишаня.

Ранее уже сообщалось, что Додон вылетел в Санкт-Петербург на предоставленном ему российским бизнесменом фешенебельном самолете бизнес-класса Bombardier Challenger 850.

Известно, что это воздушное судно принадлежит частной российской авиакомпании Sirius Aero. Самолет прилетел в Кишинев во вторник из московского аэропорта Внуково и находился на стоянке в Кишиневском аэропорту, ожидая сутки вылет в Санкт-Петербург.

Sirius Aero является крупнейшей российской авиакомпанией деловой авиации.

Согласно имеющейся информации, перелет/стоянки этого самолета по маршруту Москва - Кишинев - Санкт-Петербург - Кишинев - Москва стоит более 120 тысяч евро (более двух миллионов леев - Ред.).