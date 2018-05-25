В партии Плахотнюка решаются кадровые вопросы в дочерних кампаниях «Газпрома» и во всех госпредприятиях ...

В предоставленной агентству OMEGA служебной переписке сотрудников центрального аппарата принадлежащей Плахотнюку Демпартии особо обратил на себя внимание подход правящей партии к назначениям членов своей партии исключительно из партийного интереса.

Ботнарь, который не обладает никаким государственным статусом, получает из филиалов ДПМ на утверждение «рекомендации» кандидатуры для назначений в региональные структуры молдо-российского предприятия «Молдовагаз», а также подразделения госпредприятий.

Во всех «рекомендациях» ставится особый акцент на политической целесообразности назначений, как в ”Orhei-Gaz”, так и в паспортный стол, «Молдтелеком» или в лесничество.