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В партии Плахотнюка решаются кадровые вопросы в дочерних кампаниях «Газпрома» и во всех госпредприятиях

Опубликовано : 26 май 2018 г. 08:02 | Просмотров: 558 | Категория: Власть

(DOC) Ответственным за кадровые назначения является генсекретарь принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии - Константин Ботнарь.

В предоставленной агентству OMEGA служебной переписке сотрудников центрального аппарата принадлежащей Плахотнюку Демпартии особо обратил на себя внимание подход правящей партии к назначениям членов своей партии исключительно из партийного интереса.

Ботнарь, который не обладает никаким государственным статусом, получает из филиалов ДПМ на утверждение «рекомендации» кандидатуры для назначений в региональные структуры молдо-российского предприятия «Молдовагаз», а также подразделения госпредприятий.

Во всех «рекомендациях» ставится особый акцент на политической целесообразности назначений, как в ”Orhei-Gaz”, так и в паспортный стол, «Молдтелеком» или в лесничество.




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