Почему МВД и прокуратура скрывают детали проведенной в Гагаузии спецоперации? ...

Власти скрывают от общества, как сам факт, так и подробности проведенной в одном из сел Гагаузии спецоперации, в ходе которой была обнаружена снайперская винтовка СВД.

Как сообщил агентству OMEGA источник в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, спецоперация была проведена еще 22 мая Прокуратурой с привлечением 13 сотрудников Батальона полиции особого назначения Fulger.

Согласно предоставленной выдержке из оперативной сводки, спецоперация была проведена в селе Казаклия, а в ходе обысков, проведенных по пяти адресам, была изъята снайперская винтовка СВД калибра 7,62.

Указывается, что были также изъяты: 6 мобильных телефонов, 3 лэптопа, высокопроизводительные видеоустройства, 7 приборов для взлома, 6 раций, 25 г растительной массы и 4 г гашиша.

После проведенных обысков, были задержаны 4 человека, которых препроводили в Инспекторат полиции Чадыр-Лунги.

Примечательно, что ни МВД, ни Прокуратура, по непонятным причинам ничего не сообщают о проведенной спецоперации.