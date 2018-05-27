Кремлевский телеканал не понимает, почему Додона критикуют за перелет на частном самолете ...

(ВИДЕО) Ведущий ток-шоу официального российского телеканала Россия-1 считает, что критика в обществе в связи со взяткой в виде перелета на частном самолете бизнес-класса, является частью «борьбы Запада с Россией».

Журналист Евгений Попов считает вполне объяснимую, с точки зрения законности, критику Додона за использование подобного рода подарков проявлением геополитических разногласий.

«Вас сейчас на родине даже критикует за то, как Вы добирались на Форум в Петербург. Как вот здесь сохранять хладнокровие и когда все это закончится? Насколько вообще противостояние России и Запада мешает жить?», - недоуменно спросил Додона в этой связи российский журналист Евгений Попов.

Примечательно, что занимающий должность президента Игорь Додон уклонился от ответа, предпочтя свою уже привычную, ни к чему не обязывающую, риторику, к которой он прибегает в ходе своих визитов в Россию.

Ранее уже сообщалось, что для перелета на Петербургский международный экономический форум Додон воспользовался предоставленным ему одним из российских бизнесменов самолетом бизнес-класса Bombardier Challenger 850.

Известно, что это воздушное судно принадлежит частной российской авиакомпании Sirius Aero. Самолет прилетел в Кишинев во вторник из московского аэропорта Внуково и находился на стоянке в Кишиневском аэропорту, ожидая сутки вылет в Санкт-Петербург.

Sirius Aero является крупнейшей российской авиакомпанией деловой авиации.

Согласно имеющейся информации, перелет/стоянки этого самолета по маршруту Москва - Кишинев - Санкт-Петербург - Кишинев - Москва стоит более 120 тысяч евро (более двух миллионов леев - Ред.).

Пресс-секретарь Додона признал факт использования самолета, предоставленного Додону российским бизнесменом, отметив, что таким образом Додон «сэкономил бюджетные средства».