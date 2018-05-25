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Бойцы контролируемого Плахотнюком клуба обвиняются в жестоком убийстве

Опубликовано : 27 май 2018 г. 22:29 | Просмотров: 2126 | Категория: Криминал

(ФОТО) Возглавляемый одним из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка Дорином Дамиром бойцовский клуб в очередной раз замешан в деле об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В совершении преступления подозреваются два молодых человека, которые по версии следствия нанесли тяжкие телесные повреждения, повлекшие гибель человека.

Оба задержанных - 23-летний Аурел Игнат и 20-летний Вячеслав Пыргару - входят в команду бывшего чемпиона по боям K1, а ныне депутата от Демпартии Константина Цуцу, также ранее проходившего по делу об убийстве.

Суд столичного сектора Рышкановка выдал 27 мая мандат на арест сроком на 30 дней в отношении бойца K-1 Пыргару, задержанного в субботу по делу о смерти мужчины в результате драки у ночного клуба.

Согласно показаниям родственников погибшего 30-летнего мужчины, доставленного в больницу в состоянии комы, он отправился в ночной клуб с другом. Там они вдвоем заступились за девушку перед двумя мужчинами, ведшими себя по отношению к ней по-хамски. Завязалась драка, в результате которой один из ее участников был избит настолько, что в состоянии клинической смерти был госпитализирован и через пять дней скончался.
Оба фигуранта являются гордостью возглавляемой Дамиром «Федерации боев и шоу». В сети даже есть фотографии, на которых они запечатлены с Дорином Дамиром, Константином Цуцу и вице-спикером парламента Владимиром Витюком.

Драка, в которой участвовали задержанные, произошла еще 18 мая в одном из столичном ночных клубов.

Примечательно, что полиция не предприняла никаких процессуальных действий, пока жена погибшего не предала гласности факт зверского убийства, заявив, что автором преступления является Аурел Игнат.

Только 26 мая был задержан Михай Пыргару, а 27 мая Аурел Игнат.

В свою очередь, тренер Игната - Никанор Трочин отвергает причастность своего воспитанника к преступлению. «Есть презумпция невиновности, а компетентные органы должны установить кто и что там совершил. Говорить, что в результате совершенного Игнатом удара наступила смерть, преждевременно и анормально», - заявил Трочин, являющийся и ветераном МВД, недавно получивший награду из рук главы МВД, члена Демпартии Александра Жиздана.

Пока известно, что были открыты три уголовных производства по факту хулиганства, нанесения повреждений средней тяжести и нанесения тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть человека. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

В то же время, известно, что задержанным удастся избежать наказания в виду того, что Дорин Дамир имеет влияние, как на МВД, так и на прокуроров и судей.

У 30-летнего погибшего в результате зверского избиения остались жена и маленький сын.

Ранее неоднократно сообщалось, что члены указанного бойцовского клуба входят в так называемую «армию Плахотнюка» и привлекаются во время различных мероприятий. Известно, что их неоднократно привлекали для охраны офиса лидера ДПМ на проспекте Д.Кантемира, для охраны его дома, а также для провокаций во время акций протеста против незаконных действий правящего режима. Бойцы этого клуба пользуются снисходительностью и даже содействием со стороны правоохранительных органов.




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