Заместитель Плахотнюка объяснила заинтересованность США в ее кандидатуре на должности посла ...

(ВИДЕО) Назначенная послом в США вице-председатель ДПМ Кристина Балан объяснила, почему американским властям было выгодно согласиться с назначением на должность посла Молдовы человека из окружения Плахотнюка.

Кристина Балан, входящая в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка и администрирующая часть его бизнеса, заявила в интервью принадлежащему Плахотнюку телеканалу Publika, что американская администрация была заинтересована в назначении на должность посла представителя политической партии, а не карьерного дипломата, «потому что им важно говорить с человеком, имеющим прямой доступ к руководству страны».

«Если имеется какой-либо серьезный месседж, тогда он в течение суток будет доведен до ключевых лиц государства: премьер-министра, министров, спикера парламента, руководства правящей партии. И тогда решения принимаются очень быстро», - объяснила Балан согласие американских властей на политическое назначение послав в своей стране. В списке «ключевых лиц государства», по версии нового посла, от имени которого она будет представлять страну, не фигурирует президент.

Она отметила также, что США предоставили агреман на ее назначение в предельно сжатые сроки - 6 недель.

Кристина Балан сменит на этом посту Аурела Чокоя, который, пробыв послом в США менее двух месяцев, ушел "по личным причинам", став советником по внешней политике президента в администрации Игоря Додона.

Ранее уже сообщалось, что назначенная послом Молдовы в США Кристина Балан замешана в ряде сомнительных сделок олигарха Владимира Плахотнюка, являясь его помощницей и вице-председателем принадлежащей ему Демпартии.

Ее имя стало особенно известным в связи с разоблачениями вокруг сделки о приобретении Плахотнюком за бесценок гостиницы «Кодру». 24 декабря 2008 года принадлежащая тогда государству гостиница была продана кипрскому офшору Daranian Holdings Limited. Кристина Балан была представительницей по доверенности этого офшора. Сообщалось, что конечным бенефициаром кипрского офшора Daranian Holdings Limited являлся Владимир Плахотнюк.

Позже, была совершена сделка, очень похожая на аферу, когда в 2010 году из уже перешедшей к Плахотнюку гостиницы «Кодру» в «американскую» компанию под руководством «американского» адвоката Плахотнюка – Валентина Гурвица, были выведены около 11,5 миллионов долларов.

Впоследствии, Счетная палата установила, что в результате сделки по продаже гостиницы «Кодру», государству был нанесен серьезный ущерб.